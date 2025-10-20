Após fala de André Fernandes, Apóstolo Luiz Henrique rebate: ‘Igreja tem arrancado muitos do crime'

Poucos dias após o deputado federal André Fernandes (PL) mencionar o desejo de condecorar policiais que "mais matarem traficante e faccionado" no Ceará, o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) criticou declarações do gênero e defendeu a ressocialização de egressos do crime.

“Esses dias um maluco, prepotente, moleque, disse que tava mandando arma para o Ceará e ainda ia pagar o policial que matasse mais traficante. (Tomara) que ele nunca tenha um filho que se envolva com droga e depois venha vender droga, para ele não ter que pagar com a própria boca”, disse o parlamentar, enquanto ministrava um culto.

O apóstolo lembrou que alguns ex-traficantes se converteram e passaram a frequentar a sua igreja. Ele também relata que já teve "problemas com drogas", mas se recuperou.

“Eu tô dentro da Bíblia, irmãos. Eu tô dentro da fé. Eu sou pastor de milhares de pessoas e tenho uma visão macro, não é micro, não. Jesus veio para os perdidos”, complementou.

Em postagem nas redes sociais, no último sábado (18), o deputado estadual reforçou o seu posicionamento “em defesa da vida”.

"O braço forte da Igreja tem arrancado muitos do caminho do crime, das drogas, do pecado. Com coração e vocação pastoral, eu não vou rasgar a Bíblia, não vou desistir de crer. [...] Quem é cristão de verdade não deseja sepultar jovens – deseja e age em prol de vê-los restaurados, libertos e transformados", afirmou.

Procurado pelo PontoPoder, André Fernandes comentou sobre a reação do deputado estadual: "Um apóstolo usando o altar da igreja para me xingar? Que amor é esse que ele prega? Oro pela vida dele. Ele tem o meu perdão", disse.

Declaração de André Fernandes

Na quarta-feira (15), André Fernandes anunciou o envio de emendas no montante de R$ 1,8 milhão para a compra de armamentos, munições e kits táticos pelo Governo do Ceará.

Ele disse ainda que pretende condecorar o agente que "mais matar traficante e faccionado" no Estado. O anúncio foi feito no plenário do Congresso Nacional, onde o cearense também expôs o ofício enviado ao governador Elmano de Freitas (PT), informando sobre a indicação.

Atualmente, o Governo do Ceará adota um sistema de metas e gratificação para a redução de índices de criminalidade, como roubos e homicídios. Contudo, a intenção de Fernandes é premiar a neutralização de criminosos.