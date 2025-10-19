Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Ato de filiação de Ciro ao PSDB será na quarta-feira (22), em hotel na Beira-Mar

Ex-governador do Ceará anunciou a saída do PDT na última sexta (17)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Ciro é um homem idoso, branco, de barba rala e cabelos grisalhos. Na foto, ele está olhando para o lado, batendo palmas, em um auditório.
Legenda: Ciro Gomes é cotado para disputar as eleições para governador em 2026.
Foto: Thiago Gadelha

Fora do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes se filiará ao PSDB na próxima quarta-feira (22). O momento ocorrerá no Hotel Mareiro, na Beira Mar, a partir de 9h30, e terá a presença de nomes importantes da legenda.

O anúncio da chegada de Ciro ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) foi feito pelo presidente do partido no Ceará, Ozires Pontes, nas redes sociais, na última sexta (17).

O político disse estar "emocionado" com o reencontro entre Ciro e Tasso Jereissati (PSDB). Tasso, inclusive, foi apontado por ele como o "principal responsável" pela articulação que levou o ex-pedetista à filiação.

Além disso, em meio à possibilidade do irmão de Cid Gomes (PSB) disputar as eleições para governador do Estado em 2026, o presidente estadual da sigla reforçou que ele foi o "primeiro governador tucano do Brasil", em menção ao período em que Ciro governou o Ceará, entre 1991 e 1994.

Se concretizado o nome do ex-ministro na disputa, ele será um dos principais oponentes do governador Elmano de Freitas (PT), que, atualmente, é apoiado por Cid e Camilo Santana (PT), ex-aliados de Ciro.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lia Gomes vê aproximação 'tímida' entre Cid e Ciro: 'O tempo vai aplacando as raivas'

teaser image
PontoPoder

André relata conversa com Ciro e defende candidato único em 2026: 'Meu sonho é unificar a oposição'

Saída do PDT

Ciro decidiu deixar o Partido Democrático Trabalhista (PDT) após dez anos como um dos principais nomes da sigla no País. A desfiliação foi anunciada na sexta-feira, em carta enviada à direção nacional do partido.

No documento, o ex-ministro expressou insatisfações com os rumos internos do partido, mas disse que saía dele com "serenidade e respeito".

Uma fonte próxima ao sobralense afirmou que deputados da base do PDT aprovaram a saída dele e avaliaram o momento como positivo para a legenda, que acreditam que receberá mais deputados e melhorará o cenário de alianças.

Assuntos Relacionados
Crianças em sala de aula com lápis e caderno na mão
PontoPoder

Do novo PNE à ampliação do piso: como os projetos em discussão no Congresso impactam a educação

Entre projetos de lei, recursos públicos e desafios metodológicos, a educação segue como desafio dos Três Poderes neste século

Beatriz Matos, de Brasília
Há 2 minutos
Ciro é um homem idoso, branco, de barba rala e cabelos grisalhos. Na foto, ele está olhando para o lado, batendo palmas, em um auditório.
PontoPoder

Ato de filiação de Ciro ao PSDB será na quarta-feira (22), em hotel na Beira-Mar

Ex-governador do Ceará anunciou a saída do PDT na última sexta (17)

Redação
Há 1 hora
De volta ao PSDB, Ciro vai dividir os olhares entre o cenário nacional e a disputra política no Estado.
Inácio Aguiar

Rumo ao PSDB, Ciro Gomes move primeira peça no xadrez eleitoral de 2026

Retorno ao tucanato é o movimento inicial para uma possível candidatura a governador

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Lula sorri durante evento oficial, com bandeiras do Brasil ao fundo.
PontoPoder

Lula defende 'doutrina latino-americana' e rejeita 'fala grossa' de estrangeiros

Presidente defendeu a independência da América Latina em meio a contexto de embate com os Estados Unidos

Redação
18 de Outubro de 2025
Lula observa Camilo discursando. Ambos estão em cima do palco. Camilo veste branco, Lula, vermelho. Ao mundo, milhares de estudantes acompanham o evento
PontoPoder

Governo Lula quer investir R$ 108 mi em até 500 cursinhos populares

Executivo quer consolidar a Rede Nacional de Cursinhos Populares como política permanente de acesso ao Ensino Superior

Redação
18 de Outubro de 2025
Lula e Elmano lado a lado em cima de um palco. Lula veste uma peça cearense de Espedito Seleiro
PontoPoder

Como a avaliação do Governo Lula mexe com os planos políticos no Ceará a um ano das eleições

Cientistas políticos avaliam como a recuperação de popularidade do presidente pode impactar os movimentos governistas e oposicionistas locais em 2026

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Ministro Luis Roberto Barroso durante sessão no STF.
PontoPoder

Barroso vota por descriminalizar o aborto até 12 semanas em seu último dia no STF

Ministro afirmou que ‘questão deve ser tratada como saúde pública, não como crime’

Redação
17 de Outubro de 2025
Ciro discursando durante evento. Ele usa um paletó azul e uma blusa branca.
PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

Após saída do PDT, ex-ministro deve disputar o Palácio da Abolição em 2026

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto do ministro Barroso.
PontoPoder

A poucas horas de se aposentar, Barroso pede para votar descriminalização do aborto

A votação estava travada desde 2023, quando Barroso pediu destaque

Redação
17 de Outubro de 2025
Sala de aula com carteiras azuis
PontoPoder

Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria

Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
foto de Ciro Gomes.
PontoPoder

Ciro Gomes anuncia saída do PDT após 10 anos de filiação

O parlamentar cearense enviou carta à direção nacional do partido

Raísa Azevedo, Beatriz Matos e Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.
PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação
17 de Outubro de 2025
Sete políticos (Soldado Noélio, Queiroz Filho, Felipe Mota, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Sargento Reginauro e Cláudio Pinho) posam lado a lado em frente a uma parede branca com o logotipo do partido União Brasil e o número 44 em azul. Todos estão sorrindo e usam roupas sociais em tons neutros, variando entre camisas brancas, azuis e pretas. A foto parece ter sido feita em um ambiente interno de escritório, com piso claro e uma porta ao fundo com a placa “banheiro”.
PontoPoder

Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Segundo os oposicionistas, o ato de filiação do ex-prefeito ao União Brasil será na última semana deste mês ou na primeira semana de novembro

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
17 de Outubro de 2025
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.
PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos
17 de Outubro de 2025
Imagem do ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, em mesa redonda de evento em universidade de fortaleza
PontoPoder

'Não há democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas', diz ministro do STJ

Evento nacional reúne ministros, procuradores e autoridades em Fortaleza

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês

Ex-prefeito é um dos maiores opositores ao governo Elmano de Freitas (PT)

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Procurador-geral da República, Paulo Gonet recebe medalha e Título de Cidadão Cearense

Presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri vai ao encontro do PGR entregar as honrarias já aprovadas e concedidas pelo Legislativo

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro realizado em Washington (EUA), no dia 16 de outubro de 2025.
PontoPoder

Mauro Vieira e Rubio trocam telefones para manter negociação

Autoridades seguiram exemplo dos presidente Lula e Trump

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto de Alexandre de Moraes, trajando as vestimentas de magistrado
PontoPoder

Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF

Decisão atende pedido da PGR e retoma inquérito que estava paralisado desde maio

Redação
16 de Outubro de 2025