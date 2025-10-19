Ato de filiação de Ciro ao PSDB será na quarta-feira (22), em hotel na Beira-Mar

Fora do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes se filiará ao PSDB na próxima quarta-feira (22). O momento ocorrerá no Hotel Mareiro, na Beira Mar, a partir de 9h30, e terá a presença de nomes importantes da legenda.

O anúncio da chegada de Ciro ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) foi feito pelo presidente do partido no Ceará, Ozires Pontes, nas redes sociais, na última sexta (17).

O político disse estar "emocionado" com o reencontro entre Ciro e Tasso Jereissati (PSDB). Tasso, inclusive, foi apontado por ele como o "principal responsável" pela articulação que levou o ex-pedetista à filiação.

Além disso, em meio à possibilidade do irmão de Cid Gomes (PSB) disputar as eleições para governador do Estado em 2026, o presidente estadual da sigla reforçou que ele foi o "primeiro governador tucano do Brasil", em menção ao período em que Ciro governou o Ceará, entre 1991 e 1994.

Se concretizado o nome do ex-ministro na disputa, ele será um dos principais oponentes do governador Elmano de Freitas (PT), que, atualmente, é apoiado por Cid e Camilo Santana (PT), ex-aliados de Ciro.

Saída do PDT

Ciro decidiu deixar o Partido Democrático Trabalhista (PDT) após dez anos como um dos principais nomes da sigla no País. A desfiliação foi anunciada na sexta-feira, em carta enviada à direção nacional do partido.

No documento, o ex-ministro expressou insatisfações com os rumos internos do partido, mas disse que saía dele com "serenidade e respeito".

Uma fonte próxima ao sobralense afirmou que deputados da base do PDT aprovaram a saída dele e avaliaram o momento como positivo para a legenda, que acreditam que receberá mais deputados e melhorará o cenário de alianças.