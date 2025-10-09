André relata conversa com Ciro e defende candidato único em 2026: 'Meu sonho é unificar a oposição'

O deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, revelou que teve duas conversas com o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e defendeu a unificação da oposição no Estado. “Todo mundo está começando a entender que precisamos derrotar um câncer no Ceará chamado PT”, afirmou.

Desde o início do ano, parlamentares da oposição cearense atuam nos bastidores para aproximar as duas lideranças políticas. Contudo, os esforços têm enfrentado altos e baixos. Em julho, por exemplo, Ciro publicou um vídeo criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em resposta, André anunciou que o PL teria chapas próprias ao Governo do Ceará e ao Senado em 2026, descartando o apoio do bolsonarismo a possíveis candidaturas de Ciro e do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido).

A declaração ocorreu nesta quinta-feira (9), durante entrevista ao vereador de Fortaleza, PPCell (PDT), nas redes sociais.

“Declarei que o PL terá candidatura própria e continuo achando que temos força para encabeçar, mas meu sonho e meu maior desejo é unificar a oposição, independente de quem seja o cabeça” André Fernandes Deputado federal e presidente do PL Ceará

Ele reforçou que seguirá trabalhando para que o PL lidere a chapa, mas destacou que o mais importante é garantir unidade.

“Vou trabalhar muito para a oposição sair em uma chapa única. Tenho conversado com o Eduardo Girão (Novo), meu amigo, decente e um aliado. Temos um longo trabalho pela frente, mas acho que a melhor opção é sairmos juntos”, disse.

Disputa eleitoral de 2026

André Fernandes também comentou sobre a disputa pela vaga ao Senado em 2026, para a qual o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) — seu pai — é pré-candidato.

Além dele, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) também foi lançada como pré-candidata no mês passado. Ela tem como principal fiadora a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Todo o grupo viu e ouviu. Foi a única vez que Bolsonaro falou de um candidato. Ele mencionou ‘o pai do André’ e depois disse ‘meu senador’ para ele, jogando a responsabilidade para o meu pai”, reforçou André.

Sobre o próprio futuro político, o deputado federal disse que pretende disputar a reeleição para a Câmara Federal em 2026, já que ainda não terá idade mínima para concorrer ao Governo do Ceará ou ao Senado.

Em relação à disputa presidencial, disse que vai “esperar a decisão de Bolsonaro”, que está inelegível e deve apoiar outro nome da direita para o pleito. Entre os cotados, estão Michelle Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente.