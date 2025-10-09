Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

André relata conversa com Ciro e defende candidato único em 2026: 'Meu sonho é unificar a oposição'

O político também reforçou que, até o momento, o único nome do Ceará que recebeu apoio de Bolsonaro para o Senado foi seu pai, Pastor Alcides

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 21:21)
PontoPoder
André Fernandes durante entrevista ao PontoPoder. Ele veste uma camisa social e está diante de um microfone
Legenda: André Fernandes irá disputar a reeleição para deputado federal no próximo ano
Foto: Davi Rocha

O deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, revelou que teve duas conversas com o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e defendeu a unificação da oposição no Estado. “Todo mundo está começando a entender que precisamos derrotar um câncer no Ceará chamado PT”, afirmou. 

Desde o início do ano, parlamentares da oposição cearense atuam nos bastidores para aproximar as duas lideranças políticas. Contudo, os esforços têm enfrentado altos e baixos. Em julho, por exemplo, Ciro publicou um vídeo criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em resposta, André anunciou que o PL teria chapas próprias ao Governo do Ceará e ao Senado em 2026, descartando o apoio do bolsonarismo a possíveis candidaturas de Ciro e do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido).

A declaração ocorreu nesta quinta-feira (9), durante entrevista ao vereador de Fortaleza, PPCell (PDT), nas redes sociais. 

“Declarei que o PL terá candidatura própria e continuo achando que temos força para encabeçar, mas meu sonho e meu maior desejo é unificar a oposição, independente de quem seja o cabeça”
André Fernandes
Deputado federal e presidente do PL Ceará

Ele reforçou que seguirá trabalhando para que o PL lidere a chapa, mas destacou que o mais importante é garantir unidade.

“Vou trabalhar muito para a oposição sair em uma chapa única. Tenho conversado com o Eduardo Girão (Novo), meu amigo, decente e um aliado. Temos um longo trabalho pela frente, mas acho que a melhor opção é sairmos juntos”, disse.

Disputa eleitoral de 2026

André Fernandes também comentou sobre a disputa pela vaga ao Senado em 2026, para a qual o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) — seu pai — é pré-candidato.

Além dele, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) também foi lançada como pré-candidata no mês passado. Ela tem como principal fiadora a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Veja também

teaser image
PontoPoder

'Espero votar em você para senador', diz Ciro Gomes a pai de André Fernandes, pré-candidato do PL

“Todo o grupo viu e ouviu. Foi a única vez que Bolsonaro falou de um candidato. Ele mencionou ‘o pai do André’ e depois disse ‘meu senador’ para ele, jogando a responsabilidade para o meu pai”, reforçou André.

Sobre o próprio futuro político, o deputado federal disse que pretende disputar a reeleição para a Câmara Federal em 2026, já que ainda não terá idade mínima para concorrer ao Governo do Ceará ou ao Senado.

Em relação à disputa presidencial, disse que vai “esperar a decisão de Bolsonaro”, que está inelegível e deve apoiar outro nome da direita para o pleito. Entre os cotados, estão Michelle Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anunciou aposentadoria do STF.
PontoPoder

Quem é o ministro Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria do STF

Ministro Edson Fachin ficou na presidência da Corte

Redação
Há 24 minutos
André Fernandes durante entrevista ao PontoPoder. Ele veste uma camisa social e está diante de um microfone
PontoPoder

André relata conversa com Ciro e defende candidato único em 2026: 'Meu sonho é unificar a oposição'

O político também reforçou que, até o momento, o único nome do Ceará que recebeu apoio de Bolsonaro para o Senado foi seu pai, Pastor Alcides

Igor Cavalcante
Há 54 minutos
Luís Roberto Barroso durante sessão no STF. Imagem usada em matéria informativa sobre anúncio da aposentadoria do ex-ministro.
PontoPoder

Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF: ‘Hora de seguir novos rumos’

Ministro pediu a palavra durante sessão e fez um discurso emocionado

Lucas Monteiro
09 de Outubro de 2025
Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Falta de quórum derruba sessão da Alece no meio da votação de projetos de indicação nesta quinta (9)

Trabalhos no Plenário 13 de Maio também foram suspensos na quinta-feira da semana passada, por não registrar número mínimo de deputados

Marcos Moreira
09 de Outubro de 2025
Luizianne Lins chega ao Brasil após 7 dias presa em Israel
PontoPoder

Luizianne Lins chega ao Brasil após 7 dias presa em Israel

Parlamentar cearense desembarcou em São Paulo com os demais tripulantes brasileiros da Flotilha Global Sumud

Carol Melo
09 de Outubro de 2025
Servidores públicos fazem ato contra a Reforma Administrativa
PontoPoder

Servidores públicos fazem ato contra a Reforma Administrativa

Trabalhadores realizam marcha até a Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza

Redação
09 de Outubro de 2025
Lula de camisa azul em uma entrevista. Ele aparece usando um microfone de lapela
PontoPoder

Lula diz que rejeição de MP fiscal é 'derrota imposta ao povo brasileiro'

A proposta previa a arrecadação de R$ 20,9 bilhões e o corte de R$ 10,7 bilhões em gastos públicos para 2026

Redação
09 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas brindando com garrafas de cerveja verde em celebração, em ambiente de convivência social
PontoPoder

Lula sanciona lei que amplia pena para quem fornecer bebidas alcoólicas a menores

Antes de chegar ao Senado Federal, a proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos (CDH)

Redação
09 de Outubro de 2025
Imagem de Luizianne Lins e outros tripulantes que estavam presos em Israel.
PontoPoder

Após sete dias presa em Israel, Luizianne Lins chega ao Brasil nesta quinta (9)

Deputada federal desembarcará no aeroporto de Guarulhos com outros brasileiros

Bergson Araujo Costa
08 de Outubro de 2025
Fiéis visitam a estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte
PontoPoder

Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

Proposta também reconhece data de nascimento de Padre Cícero como o dia para celebrar a titulação

Marcos Moreira
08 de Outubro de 2025
homem carrega maca com paciente dentro de hospital
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova complemento do piso salarial para técnicos e auxiliares de enfermagem

Governo municipal estima que 3.509 profissionais sejam impactados pela medida

Bruno Leite
08 de Outubro de 2025
Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil
PontoPoder

Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil

Foram expedidos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto mostra Bell Marques durante apresentação no Fortal
PontoPoder

‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

O parlamentar Messias Dias (PT) é o autor da proposta, que tem coautoria de Juliana Lucena (PT)

Marcos Moreira
08 de Outubro de 2025
Sala de aula de escola pública no Ceará, com estudantes de uniforme branco e azul sentados em carteiras azuis, enquanto professor escreve no quadro branco.
PontoPoder

Elmano sanciona leis que incluem empreendedorismo e prevenção à violência no currículo escolar no CE

Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial

Luana Barros
08 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Juiz eleitoral determina cassação do prefeito de Baixio; cabe recurso

Lúcio Barroso e a vice-prefeita Nelba Caboco podem recorrer no exercício dos cargos

Inácio Aguiar
08 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Divergências nacionais afetam o campo da direita e brecam entendimentos no Ceará

Trubulências entre lideranças coincidem com o cenário de melhora na popularidade de Lula

Inácio Aguiar
08 de Outubro de 2025
Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pauta da educação é essencial para a agenda do Brasil
PontoPoder

Senado aprova criação do Sistema Nacional de Educação

O texto já havia sido aprovado no Senado em 2022 e passou três anos em análise na Câmara dos Deputados

Redação
08 de Outubro de 2025
Na foto, aparece um celular com alguns aplicativos de redes sociais e uma mão clicando com um dedo sobre a tela
PontoPoder

Após polêmica, jurista esclarece que STJ não proibiu gestores de divulgarem ações nas redes sociais

Tribunal reforça que políticos podem divulgar obras e programas em perfis pessoais, desde que não usem recursos públicos para autopromoção

Igor Cavalcante
08 de Outubro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, Luizianne de aparência cansada está sentada em um sofá, com as pernas cruzadas e um lenço com padrão preto e branco nos ombros; ela olha séria para a câmera, e há uma legenda parcial escrita na imagem. À direita, um grupo de oito pessoas posa sorridente para a foto em um ambiente interno, todos vestindo roupas claras e com gestos de punho erguido ou sinal de paz; a mesma mulher loira aparece entre eles, também sorrindo.
PontoPoder

Em 1ª fala após libertação, Luizianne diz que grupo foi tratado como 'terroristas' por Israel

A cearense e mais 13 brasileiros foram libertados na segunda-feira (7). Eles foram enviados à Jordânia e devem chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (9)

Igor Cavalcante
07 de Outubro de 2025
Foto mostra Antônio Cambraia durante o Café da Oposição da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Ex-prefeito Antônio Cambraia diz gostar de Elmano e Ciro, mas para Roberto Cláudio faria ‘campanha’

Sucessor de Juraci Magalhães foi o convidado do “Café da Oposição” na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira
07 de Outubro de 2025