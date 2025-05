'Espero votar em você para senador', diz Ciro Gomes a pai de André Fernandes, pré-candidato do PL

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) sinalizou apoio ao pré-candidato do PL no Ceará ao Senado, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), na manhã desta terça-feira (6), durante café da manhã com parlamentares de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará. O encontro acontece no gabinete do deputado Cláudio Pinho (PDT).

Apontado como pré-candidato ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Alcides foi recepcionado pelos colegas já com a alcunha de “senador”. Ao ser apresentado a Ciro, mencionou que era a primeira vez que ele ficava cara a cara com o ex-governador.

Em resposta, Ciro afirmou: “Espero votar em você para senador”. A fala foi acompanhada de risos dos presentes na sala.

Legenda: Ciro Gomes em encontro com os deputados Cláudio Pinho (PDT), Dra. Silvana (PL), Alcides Fernandes (PL), Antônio Henrique (PDT), Felipe Mota (União), Queiroz Filho (PDT) e Lucinildo Frota (PDT) Foto: Thiago Gadelha

Na sequência, os deputados se apressaram para tirar uma foto em conjunto com Ciro e afirmaram: “Essa foto aqui pode mudar o Ceará”. Estão na reunião Cláudio Pinho, Sargento Reginauro (União), Dra. Silvana (PL), Queiroz Filho (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Antônio Henrique (PDT) e Felipe Mota (União).

Antes do início da reunião, o clima era ameno entre Ciro e os deputados estaduais, alguns que eram ferrenhos críticos aos “Ferreira Gomes”. Entre os temas discutidos, os problemas da segurança pública no Ceará, críticas à PEC da Segurança, além de comentários sobre diferenças e semelhanças da Alece de agora e do período em que Ciro Gomes foi deputado estadual.