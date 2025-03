Bolsonaro cita o seu candidato ao Senado pelo Ceará em 2026 e agita os bastidores no campo da direita

Em entrevista a um podcast nesta segunda (24), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) citou o deputado estadual Pastor Alcides Fernandes (PL) como nome do bolsonarismo para a disputa ao Senado em 2026 pelo Ceará. A declaração foi feita em resposta a um internauta que questionou quais seriam os nomes com potencial para ocupar as 54 cadeiras do Senado que estarão em disputa no próximo pleito.

Bolsonaro se referiu a Alcides como “pai do André”, numa menção ao deputado federal André Fernandes, aliado de primeira hora e nome de destaque no PL cearense.

A citação, amplamente compartilhada nas redes sociais por bolsonaristas, é um sinal de que o ex-presidente pretende interferir diretamente na montagem da chapa majoritária no Ceará, priorizando aliados fiéis que orbitam o núcleo duro do seu grupo no Estado. Legenda: Alcides Fernandes é deputado estadual pelo PL Foto: Alece

O nome de Pastor Alcides, menos conhecido no eleitorado em comparação com André Fernandes, mas próximo ao grupo ideológico de Bolsonaro, reacende as discussões internas do PL sobre a definição de candidaturas prioritárias.

PL quer protagonismo na chapa de 2026

Nos bastidores e em declarações públicas, lideranças do PL cearense — incluindo o próprio André Fernandes — já deixaram claro que o partido não aceitará papel secundário nas eleições de 2026. O objetivo é lançar candidatura própria ao Governo do Estado e também indicar o principal nome da direita ao Senado. A declaração de Bolsonaro, portanto, além de representar um gesto de afago a Alcides e André, também lança luz sobre uma disputa interna pela cabeça da chapa majoritária do campo político.