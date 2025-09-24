Priscila Costa é anunciada como pré-candidata do PL ao Senado
Vereadora de Fortaleza recebeu apoio do PL Mulher Nacional
A vereadora cearense Priscila Costa (PL) é pré-candidata ao Senado Federal em 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) na sede do partido em Brasília e contou com a presença de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil e do presidente do partido, e primo de Priscila, Valdemar Costa Neto, entre outras deputadas e líderes partidárias.
"Obrigada @michellebolsonaro por colocar em mim a confiança pra essa nobre missão! Conte comigo, Partido Liberal e presidente Valdemar!", comentou a vereadora de Fortaleza na publicação compartilha pelo PL Mulher Nacional.
Segundo publicação da legenda partidária, é com Priscila que vão encontrar na bancada do Senado "a defesa da vida e dos valores conservadores".
O deputado Paulo Freire destacou que Priscila vem de "uma família que trabalha muito pela política brasileira”.
Priscila Costa atualmente é vereadora de Fortaleza, inclusive a mais votada das eleições 2024, e já foi deputada federal suplente. Ela venceu as primeiras eleições em 2016, como vereadora pelo PRTB.