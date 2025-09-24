Alece prepara reabertura das galerias na próxima semana e reforça segurança interna, diz presidente

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) projeta a reabertura das galerias do Plenário 13 de Maio para a próxima semana e aguarda apenas a conclusão de mudanças na estrutura de segurança, como o reconhecimento facial para parlamentares, servidores e visitantes em todas as entradas. Foi que anunciou o presidente da Casa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), durante entrevista nesta quarta-feira (24).

O espaço é destinado à população que queira acompanhar as sessões legislativas de forma presencial, mas foi fechado à época da pandemia de Covid-19 e, desde então, foi aberto apenas de modo pontual e não está disponível. Primeiramente, a reabertura estava programada para ocorrer ainda no primeiro semestre, mas passou para o início de setembro e, agora, deve ser realizada entre o final deste mês e o início de outubro.

Segundo Romeu Aldigueri, a implementação das catracas eletrônicas digitais de reconhecimento facial está no estágio de cerca de 90% de conclusão e deve incluir, além do prédio principal, os anexos e os subsolos da Assembleia. A partir da finalização desse processo, a reabertura deve ocorrer na próxima semana.

O parlamentar ressaltou, ainda, que a Alece prepara outras atualizações da estrutura de segurança, tendo em vista uma média de visitantes diária que ultrapassa a marca de 800 pessoas. Isso, de acordo com Romeu, também passa pela ampliação do videomonitoramento por câmeras.

“Além de tudo isso, nós estamos implantando um sistema, uma sala de situação, monitoramento de toda a Casa, de todo o vídeomonitoramento, não só da Assembleia, como da zona de perímetro de área de segurança da Assembleia, inclusive fazendo os posteamentos. Estão sendo colocados totens, postes para dar a questão de segurança, porque nós estamos aqui tratando de um Poder e de 46 deputados e deputadas titulares eleitos pela população” Romeu Aldigueri Presidente da Alece

MUDANÇAS NA ESTRUTURA DE SEGURANÇA

Como mostrou uma matéria do PontoPoder, o novo sistema digital de acesso começou a ser implementado em agosto, incluindo o reconhecimento facial na entrada para registro de presença de servidores. O pacote de mudanças também envolve a instalação de portas com detectores de metal.

Ao mesmo tempo, o Legislativo cearense negociou um contrato de R$ 19,1 milhões para solução integrada de rastreamento em tempo real, com o objetivo de aprimorar a segurança e eficiência das operações legislativas e administrativas, conforme apuração do PontoPoder. Em agosto, a Alece confirmou o processo, mas não deu mais detalhes acerca da ação.