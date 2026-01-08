Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

De José de Alencar a Stênio Gardel: cearenses estão em lista de leitura de Bolsonaro

Acervo específico do DF pode ser lido e resenhado para reduzir a pena.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
PontoPoder
Imagem de capa do livro A Palavra que Resta e do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito.
Legenda: Obras abordam tema como sexualidade, gênero e combate ao preconceito.
Foto: Divulgação/Companhia das Letras e Shutterstock/Alf Ribeiro.

A defesa de Jair Bolsonaro, condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito, solicitou a diminuição da pena por meio da leitura. Na lista pré-selecionada do sistema penitenciário do Distrito Federal, há mais de cinco livros escritos por cearenses como José de Alencar, Rachel de Queiroz e Stênio Gardel.

O pedido foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta quinta-feira (8). Caso seja aprovado, será possível abater quatro dias da pena para cada obra lida e avaliada. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro cai e sofre traumatismo leve na prisão

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro retorna à PF após realizar exames para investigar sequelas da queda

Além de clássicos como "Quarto de Despejo", de Carolina Maria de Jesus; "O Processo", de Kafka; "Crime e Castigo", de Dostoiévski, a lista está recheada de obras brasileiras e cearenses. 

O Nordeste concentra nomes de escritores como Ariano Suassuna, Jorge Amado, Aluísio Azevedo, Graciliano Ramos e José Lins do Rêgo.

Confira escritores cearenses na lista de Bolsonaro

Patativa do Assaré

O escritor Patativa do Assaré, reconhecido como Patrono da Cultura Popular do Ceará, aparece na lista com a obra "Aqui tem coisa". O livro aborda a realidade nordestina, destacando "o sofrimento da pobre classe operária e do agregado sem nome que vive sofrendo fome, pedindo reforma agrária".

Patativa nasceu em 5 de março de 1909, em Assaré, na região do Cariri cearense. Em julho de 2002, morreu aos 93 anos. Ele se consolidou como um dos principais nomes da literatura popular brasileira, deixando um legado que lhe garantiu a conquista de títulos honoríficos e prêmios internacionais. 

Rachel de Queiroz 

A jornalista e escritora Rachel de Queiroz aparece com o livro "O Quinze", que constrói um retrato da seca no Nordeste. Neste romance, publicado em 1930, os leitores acompanham o vaqueiro Chico Bento, assim como o fazendeiro Vicente e sua prima Conceição.

Existe uma evidência das desigualdades no Nordeste, assim como a luta pela sobrevivência naquela época. 

Aos 26 anos, Rachel de Queiroz tomou posse como a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras (ABL). Posteriormente, abriu postar para contemporâneas suas, como a carioca Nélida Piñon. 

Stênio Gardel 

O escritor Stênio Gardel representa o Ceará com o livro "A Palavra que Resta", lançado em 2021 pela Companhia das Letras. A obra aborda a trajetória de Raimundo, um homem analfabeto de 71 anos. Em sua juventude, ele viveu um amor secreto com um homem e, por cinquenta anos, guardou uma carta que nunca pôde ler. 

Quando há uma virada de chave, Raimundo se vê diante do seu passado, atravessando conflitos familiares e a dor de ocultar sua sexualidade. Com essa obra, venceu o prêmio National Book Award na categoria tradução para a língua inglesa. 

José de Alencar 

Já o escritor José de Alencar aparece na lista com três obras:

  • Senhora (quadrinhos) 
  • O Guarani (quadrinhos) 
  • Iracema (adaptação)

O cearense é conhecido como um dos principais nomes do romantismo brasileiro, conseguindo abordar a miscigenação brasileira ao explorar a história. Ele considerava tanto aspectos do campo urbano, quanto a presença de indígenas. 

Ronaldo Correia de Brito 

Em "Galileia", obra de Ronaldo Correia de Brito presente na lista, são abordados debates sobre os imigrantes, a vida no Nordeste e a busca por melhores condições de vida. Neste livro, três primos atravessam o sertão do Ceará para visitar o avô Raimundo Caetano. 

Apesar de ser o patriarca de uma grande família, ele está em estado de decadência. Os três primos tentaram fugir da vida no campo, buscaram reconstruir a sua vida em Recife, São Paulo e Noruega. Mas ao voltarem para o lugar de origem familiar, percebem que nunca escaparam de todo do destino que os cerca. 

O escritor Ronaldo Correira de Brito nasceu em Saboeiro, no Ceará, em 1951. Morador de Recife, é médico e escritor, sendo conhecido por suas peças teatrais. Além disso, também publicou contos, romances e crônicas, vencendo diversos prêmios com sua obra.

Assuntos Relacionados
Autoridade discursa em tribuna oficial durante sessão solene, segurando documentos e utilizando microfone, em ambiente institucional com bandeira do Brasil ao fundo. A cena ocorre em plenário legislativo, com arquitetura moderna, iluminação destacada e clima formal, caracterizando um contexto político e jornalístico de pronunciamento ou leitura de discurso oficial.
PontoPoder

Oposição reage e prevê derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria

Deputados e senadores repudiaram a decisão do presidente da República.

Redação
Há 7 minutos
Imagem de capa do livro A Palavra que Resta e do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito.
PontoPoder

De José de Alencar a Stênio Gardel: cearenses estão em lista de leitura de Bolsonaro

Acervo específico do DF pode ser lido e resenhado para reduzir a pena.

Beatriz Rabelo
Há 48 minutos
Guilherme Sampaio durante ato na PRaça do Ferreira. Ele veste uma camisa polo vermelha.
PontoPoder

Petistas no Ceará descartam Camilo candidato ao Governo: 'Elmano é plano A'

Lideranças da sigla participaram do ato em defesa da democracia, na Praça do Ferreira, nesta quinta-feira (8).

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
Há 1 hora
Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE
PontoPoder

Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra Bolsonaro à esquerda e cena do filme Ainda Estou Aqui à direita. Imagem usada em matéria onde ex-presidente pede a Moraes redução de pena por meio da leitura.
PontoPoder

Bolsonaro pede a Moraes para diminuir pena lendo livros; veja obras permitidas

"Ainda Estou Aqui", que inspirou o filme vencedor do Oscar no ano passado, é um dos títulos que o ex-presidente pode ler e resenhar.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Elmano de Freitas de terno e camisa branca fala durante entrevista, com expressão séria, em ambiente institucional. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Ceará desfocadas; em primeiro plano, câmera de gravação.
PontoPoder

Elmano comenta crise na relação com Ivo Gomes após declarações do ex-prefeito: 'Agora é dialogar'

Ex-prefeito de Sobral disse não ter mais "nenhum compromisso" com pré-candidatura à reeleição do governador.

Luana Barros e Flávia Rabelo, de Brasília
08 de Janeiro de 2026
Autoridade em traje formal discursa em um púlpito com dois microfones durante evento institucional. Ao fundo, um grande painel azul exibe o texto “MAPA da Segurança Pública 2025”, com referências ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Governo Federal do Brasil, indicando uma cerimônia oficial voltada ao tema da segurança pública.
PontoPoder

Lewandowski entrega carta de demissão e deixará Ministério da Justiça

O ministro estaria desgastado de embates políticos, como a tramitação da PEC da Segurança Pública

Redação
08 de Janeiro de 2026
Autoridades em trajes formais estão reunidas em um palco institucional enquanto um representante assina um documento sobre uma mesa. Ao fundo, um grande painel azul exibe a frase 'Defesa da Democracia' e a marca do Governo do Brasil. Bandeiras nacionais aparecem à esquerda, e várias pessoas aplaudem o ato, sugerindo uma cerimônia solene de caráter oficial.
PontoPoder

Lula veta PL da dosimetria durante evento do 8 de janeiro

Projeto voltará ao Congresso Nacional, e deputados e senadores decidirão se o veto se mantém ou não.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Camilo Santana durante entrevista ao PontoPoder. De blazer azul e camisa branca.
PontoPoder

Camilo Santana nega articulação para assumir o Ministério da Justiça

Aliados do petista avaliam que ele reúne credenciais políticas e administrativas para ocupar o cargo.

Igor Cavalcante, Flávia Rabelo e Beatriz Matos
08 de Janeiro de 2026
Foto de iluminação no Passeio Público, em Fortaleza.
PontoPoder

Prefeitura de Fortaleza concede parque de iluminação e semáforos até 2040, por mais de R$ 4 bilhões

Homologação do certame ocorreu no dia 23 de dezembro e contrato foi assinado em 31 de dezembro.

Bruno Leite
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra fachada da sede da PF em Juazeiro do Norte.
PontoPoder

PF apura compra de votos na região do Cariri e acaba prendendo suspeito por abuso sexual infantil

Operação no interior do Ceará mira o uso indevido de recursos de campanha nas eleições municipais de 2024.

Marcos Moreira
08 de Janeiro de 2026
Multidão com roupas verde e amarelo invadem prédio do Congresso Nacional em 8 de janeiro.
PontoPoder

8 de Janeiro completa três anos em meio à expectativa da decisão de Lula sobre o PL da Dosimetria

Base governista mira reversão de 34 votos no Senado para sustentar possível veto de Lula.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Janeiro de 2026
Autoridade judicial sentada à bancada durante uma sessão formal, vestindo toga sobre terno e gravata, falando ao microfone em um ambiente institucional com mesa de madeira e cadeira estofada ao fundo, em contexto de julgamento ou audiência. A autoridade em questão é Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Moraes anula sindicância do CFM sobre atendimento médico de Bolsonaro na prisão

Ex-presidente caiu na cela onde cumpre pena, e foi ao hospital para fazer exames.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre saída dele do hospital, após queda.
PontoPoder

Bolsonaro retorna à PF após realizar exames para investigar sequelas da queda

No hospital, ex-presidente realizou tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletroencefalograma.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Imagem do presidente Lula, que sancionou lei proibindo descontos associativos pelo INSS.
PontoPoder

Lei que proíbe descontos associativos pelo INSS é sancionada

Medida foi publicada no Diário Oficial, visando aumentar a segurança dos empréstimos consignados.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Lula e demais autoridades na cerimônia de anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS.
PontoPoder

Lula anuncia construção do primeiro hospital inteligente do SUS

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) em cerimônia no Palácio do Planalto.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Retrato em close de Ivo Gomes, com entradas no cabelo e barba curta grisalha, usando camisa clara. Ele sorri levemente e olha para fora da câmera. Ao fundo, há um painel em tom vermelho.
PontoPoder

PT de Sobral lamenta afastamento de Ivo e diz que articulação entre Elmano e Rodrigues é nacional

Presidente municipal do partido descartou um rompimento com o PSB ou com os irmãos Ferreira Gomes.

Luana Barros
07 de Janeiro de 2026
Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital para exames após queda

Ex-presidente será submetido a tomografia, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado.
PontoPoder

Moraes nega transferência imediata de Bolsonaro para hospital após queda

O político caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel da cela em que está detido na Superintendência da PF.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem dividida em dois retratos. À esquerda, Ivo Gomes, com barba curta, veste camisa clara e olha para a direita. À direita, Elmano de Freitas, de cabelos grisalhos e barba, veste camisa branca e blazer escuro, fala com a boca levemente aberta e olha para a esquerda.
PontoPoder

Ivo rompe com Elmano, defende Ciro Gomes e relembra crise na família por apoio ao petista

O ex-prefeito de Sobral criticou a aliança do governador com Oscar e Moses Rodrigues.

Luana Barros
06 de Janeiro de 2026