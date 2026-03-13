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Quadro de Bolsonaro é estável: 'Não precisou ser entubado'

Ex-presidente está consciente, mas segue sem previsão de alta hospitalar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Legenda: Bolsonaro foi diagnosticado com quadro de broncopneumonia bacteriana.
Foto: Sergio Lima/AFP.

O estado de saúde de Jair Bolsonaro é estavel, confirmou a equipe médica em boletim divulgado nesta sexta-feira (13). O ex-presidente foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, após ser diagnosticado com quadro de broncopneumonia bacteriana.

Segundo o boletim médico, Bolsonaro está consciente e não precisou ser entubado. Ele teve um quadro de febre alta, sudorese e calafrios, e segue sem previsão de alta hospitalar. As informações são do portal g1.

O político está preso desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, conhecido como "Papudinha". Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Boletim médico

O boletim médico informou ainda que, devido ao quadro de broncopneumonia bacteriana, ele precisará ser tratado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Agora ele está consciente, está conseguindo falar melhor. O desconforto respiratório foi amenizado. Então, nessas primeiras oito horas de tratamemento ele estabilizou. Está melhor, mas longe de estar em um quadro controlado", disse Leandro Echenique, cardiologista do ex-presidente.

A equipe do hospital destacou os riscos de saúde do ex-presidente, apesar de o quadro ser estável.

"No momento, a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro é estável, mas o risco de um evento potencialmente mortal, mais uma vez, surge nessas circunstâncias. Nós faremos tudo para reverter isso, para prevenir que novos episódios aconteçam, e vamos torcer para que ele saia bem de mais esse episódio", disse o médico Cláudio Birolini.

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O ex-presidente não deve deixar o hospital pelos próximos sete dias. Ele deve ser submetido a um tratamento com antibiótico e medicação venosa.

"Então agora ele vai permanecer na UTI. A gente ainda não tem prazo pra alta da UTI. Ele vai ficar o tempo que for necessário, pra restabelecer seus pulmões, pra restabelecer a saúde. Na hora que ele apresentar uma melhora, a gente dá alta da UTI para o apartamento. Mas ainda não há previsão desse período todo. Vai ser um tratamento mais prolongado. É diferente de um pneumonia simples ou de um paciente que recebe antibiótico oral e vai pra casa", afirmou Leandro Echenique, cardiologista do ex-presidente.

De acordo com o boletim médico do ex-presidente, assinado pelo cardiologista Brasil Caiado e pelo diretor geral do DF Star, Allisson Borges, Bolsonaro foi submetido a exames de imagem e laboratoriais que confirmaram a broncopneumonia bacteriana bilaterial de provável origem aspirativa.

"No momento, encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo", detalha o comunicado.

Bolsonaro poderá receber visitas da família

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a acompanhar Bolsonaro enquanto o ex-presidente estiver internado. 

Ele também poderá receber a visita dos filhos, da filha e da enteada. A entrada de celulares ou outros dispositivos no quarto, porém, está proibida.

Moraes estabeleceu, ainda, a presença mínima de dois policiais militares na porta do quarto do hospital, assim como a segurança e fiscalização 24 horas por dia do paciente. 

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