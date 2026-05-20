Moraes aciona Justiça e Itamaraty para iniciar extradição de Carla Zambelli

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou que o Itamaraty e o Ministério da Justiça adotem as medidas necessárias para iniciar o processo de extradição de Carla Zambelli. O pedido foi oficializado nesta quarta-feira (20), segundo a CNN Brasil.

Em março, a Corte de Apelação da Itália ainda autorizou que ela seja extraditada para cumprir pena no Brasil.

A ex-deputada federal está presa na Itália, país onde buscou refúgio após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão em dois processos. Ela invadiu sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inseriu documentos falsos.

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Além disso, Zambelli também foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.

Ela foi condenada por perseguir um homem, de arma em punho, em um bairro da área nobre de São Paulo, em outubro de 2022, durante o período eleitoral.

Detida em Roma

Atualmente, a ex-parlamentar está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. No Brasil, se a extradição for confirmada, ela deverá cumprir pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. Zambelli possui cidadania italiana e foi ao país em junho do ano passado.