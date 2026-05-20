Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes aciona Justiça e Itamaraty para iniciar extradição de Carla Zambelli

Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, na Itália.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:20)
PontoPoder
Imagem de Carla Zambelli para ilustrar matéria sobre pedido de Alexandre de Moraes para iniciar extradição da ex-deputada federal.
Legenda: Em 2025, Zambelli fugiu para a Itália após Moraes determinar prisão definitiva.
Foto: Shutterstock/NANCY AYUMI KUNIHIRO.

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou que o Itamaraty e o Ministério da Justiça adotem as medidas necessárias para iniciar o processo de extradição de Carla Zambelli. O pedido foi oficializado nesta quarta-feira (20), segundo a CNN Brasil

Em março, a Corte de Apelação da Itália ainda autorizou que ela seja extraditada para cumprir pena no Brasil. 

A ex-deputada federal está presa na Itália, país onde buscou refúgio após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão em dois processos. Ela invadiu sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inseriu documentos falsos. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Fim da escala 6x1: Centrão tenta compensações a empregadores e transição de 10 anos

teaser image
PontoPoder

Áudio revela conversa de Mario Frias e Vorcaro sobre filme de Bolsonaro: 'Deus te abençoe, irmão'

Além disso, Zambelli também foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.

Ela foi condenada por perseguir um homem, de arma em punho, em um bairro da área nobre de São Paulo, em outubro de 2022, durante o período eleitoral.

Detida em Roma

Atualmente, a ex-parlamentar está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. No Brasil, se a extradição for confirmada, ela deverá cumprir pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. Zambelli possui cidadania italiana e foi ao país em junho do ano passado. 

Assuntos Relacionados
Imagem de Carla Zambelli para ilustrar matéria sobre pedido de Alexandre de Moraes para iniciar extradição da ex-deputada federal.
PontoPoder

Moraes aciona Justiça e Itamaraty para iniciar extradição de Carla Zambelli

Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, na Itália.

Redação
Há 1 hora
Foto de divulgação do filme Dark Horse, de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Trailer de 'Dark Horse', filme de Bolsonaro, é divulgado: 'Chega de mistério'

A prévia do longa foi publicada no perfil do deputado federal Mário Frias.

Redação
19 de Maio de 2026
Deputados no plenário da Câmara Federal para matéria sobre o fim da escala 6x1.
PontoPoder

Fim da escala 6x1: Centrão tenta compensações a empregadores e transição de 10 anos

O projeto tramita no Congresso Nacional e objetiva diminuir a jornada de trabalho para possibilitar dois dias de descanso.

Redação
19 de Maio de 2026
foto do deputado Mario Frias discursando em microfone.
PontoPoder

Áudio revela conversa de Mario Frias e Vorcaro sobre filme de Bolsonaro: 'Deus te abençoe, irmão'

Reportagem da Intercept mostra o deputado agradecendo pelo apoio ao “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente.

Redação
19 de Maio de 2026
Deputado Romeu Aldigueri no Plenário 13 de Maio da Alece.s
PontoPoder

Presidente da Alece cobra aprovação do novo Código de Ética, travado por falta de consenso

Discordâncias entre deputados sobre regras para redes sociais e discurso de ódio barraram a aprovação do regramento.

Marcos Moreira
19 de Maio de 2026
Foto de Germano He-Man, vereador de Fortaleza.
PontoPoder

Justiça Eleitoral concede liminar para declarar nulidade da filiação de Germano He-Man ao Podemos

Vereador de Fortaleza ingressou com ação declaratória de nulidade de filiação partidária, alegando irregularidade.

Bruno Leite
19 de Maio de 2026
Foto de Ciro Gomes durante evento de lançamento da pré-candidatura ao Governo do Ceará em 2026.
PontoPoder

Ciro Gomes é condenado por violência política de gênero contra prefeita de Crateús, Janaína Farias

Decisão em primeira instância considera declarações do político entre abril e maio de 2024. A ação ainda cabe recurso.

Bruno Leite
19 de Maio de 2026
Montagem com Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro para matéria onde senador pede dinheiro a empresário para financiar filme sobre pai.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro admite encontro com Vorcaro: 'Estive com ele mais uma vez'

A reunião teria ocorrido após a primeira prisão de Vorcaro, quando o banqueiro já estava com tornozeleira eletrônica.

Redação
19 de Maio de 2026
Evandro Leitão em pé, usando camisa branca de mangas longas, segura um microfone e fala em um palco, com fundo de madeira e iluminação suave, em contexto de evento ou discurso público.
PontoPoder

Evandro pede à Câmara Municipal para adiar efetivação do novo Plano Diretor de Fortaleza

Projeto de lei foi enviado nesta segunda (18) em regime de urgência para votação por vereadores.

Luana Barros
19 de Maio de 2026
Ciro Gomes e Aécio Neves
Inácio Aguiar

Nem Lula nem Bolsonaro: estratégia nacional do PSDB favorece decisão de Ciro no Ceará

Aécio Neves quer manter o partido no campo de centro; Ciro pretende liberar aliados no apoio aos candidatos nacionais

Inácio Aguiar
19 de Maio de 2026
Estátua “A Justiça”, em frente ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Escultura de pedra aparece sentada diante da fachada do STF ao entardecer.
PontoPoder

Especialistas dizem que penduricalhos não são 'ilegítimos', mas alerta para risco de afrontar o STF

O PontoPoder mapeou a criação de novas gratificações após Supremo restringir os auxílios a magistrados e integrantes do MP.

Luana Barros
19 de Maio de 2026
Plenário do STF durante sessão de julgamento, com ministros sentados em bancada em formato semicircular. Bandeira do Brasil, crucifixo e telas com transmissão da sessão aparecem ao fundo.
PontoPoder

TJCE e MPCE criam novos penduricalhos para salários após restrições impostas pelo STF

Decisão do Supremo suspendeu uma série de gratificações e indenizações, além de limitar o valor pago por elas.

Luana Barros
19 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos mostra a fachada do MPCE à esquerda e uma foto institucional do ex-banqueiro Daniel Vorcaro à direita para matéria sobre uso de hackers para forjaram um ofício.
PontoPoder

Hacker 'encomendado' por Daniel Vorcaro invadiu e-mail institucional do MPCE

O Ministério Público do Ceará confirmou a invasão, ocorrida em 2024, e afirmou que o IP identificado era originário de São Paulo.

Redação
18 de Maio de 2026
Vereadores de Fortaleza em almoço no Paço Municipal em maio de 2026
Inácio Aguiar

Em passagem pelo Executivo, Léo Couto tenta pavimentar caminho para reeleição no Legislativo

Presidente da Câmara, no exercício do cargo de prefeito, promoveu almoço no Paço Municipal, reunindo mais de 30 vereadores

Inácio Aguiar
18 de Maio de 2026
Silhueta de mulher sentada em frente à janela parcialmente fechada com cortina. deixando o ambiente quase totalmente escuro, com a mão na cabeça.
PontoPoder

Recrutamento por facção, exploração e castigos: o que a política discute sobre a proteção infantil

O mês é dedicado à conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual da população jovem e infantil.

Milenna Murta*
18 de Maio de 2026
Elmano de Freitas usando uma blusa social branca, com microfones ao redor enquanto concede entrevista.
PontoPoder

Elmano rebate críticas de Ciro sobre segurança: 'A oposição não conhece mais nada do Ceará'

O governador também enfatizou que a agenda será um debate nacional.

Milenna Murta* e Flávia Rabelo, de Brasília
18 de Maio de 2026
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
PontoPoder

52% dos brasileiros são contra redução de penas dos envolvidos no 8 de janeiro, mostra Quaest

O levantamento ouviu 2.004 pessoas em todo o país entre os dias 8 e 11 de maio, em pesquisa encomendada pela Genial Investimentos.

Ingrid Campos
17 de Maio de 2026
Ciro Gomes discursa em evento político diante de apoiadores, segurando um microfone e apontando o dedo para cima. Pessoas ao redor gravam o momento com celulares.
PontoPoder

Apontado como maior problema por cearenses, segurança é foco em evento de pré-candidatura de Ciro

O tema esteve presente em todos os discursos durante o lançamento neste sábado (16).

Luana Barros, Marcos Moreira e Bruno Leite
17 de Maio de 2026
Ciro Gomes
Inácio Aguiar

Por que lealdade e gratidão foram as palavras mais ditas por Ciro no lancamento da pré-candidatura

O pré-candidato do PSDB tenta incluir essa abordagem moral pela desavença com Cid e Camilo e quer que o eleitor seja o árbitro

Inácio Aguiar
17 de Maio de 2026
Foto de Elmano de Freitas.
PontoPoder

Com baixo desempenho histórico do PT em Fortaleza, Elmano entra em mobilização por votos na capital

Vitória apertada de Evandro Leitão na eleição de 2024 e boa pontuação de oposição nas pesquisas pressionam governador.

Bruno Leite
17 de Maio de 2026