Por que lealdade e gratidão foram as palavras mais ditas por Ciro no lancamento da pré-candidatura

Antes de qualquer proposta objetiva, a disputa de 2026 já tem um campo de batalha praticamente definido: a guerra de versões sobre o que aconteceu em 2022, ano do rompimento entre os irmãos Ferreira Gomes e Camilo Santana. Não à toa, Ciro usou como fio condutor do discurso de lançamento de sua pré-candidatura duas expressões: lealdade e gratidão.

Naturalmente, esta não é uma provocação filosófica, mas a inclusão de uma abordagem moral no campo das narrativas eleitorais. Nas entrelinhas, Ciro quer convocar os eleitores a refletir sobre o caráter dos ex-aliados, antes mesmo de qualquer proposta de governo.

Disputa pela memória

Em 2022, sucessão de Camilo Santana no governo, o amplo castelo político conduzido até então pelos irmãos Ferreira Gomes, desmoronou após um racha sobre preferências eleitorais. Camilo, com apoio de Cid, defendia o nome de Izolda Cela. Ciro queria Roberto Cláudio como sucessor.

Lealdade como pauta eleitoral

Ao repetir lealdade e gratidão no ato de lançamento, Ciro não está apenas desabafando, mas tentando fazer com que o tema seja pauta da campanha. A pergunta inicial que ele quer que o eleitor faça não é "quem governa melhor", mas "quem foi leal e quem traiu".

O outro lado da história

Cid e Camilo também têm uma narrativa de traição, e ela aponta na direção oposta. No embate de 2026, as duas versões vão coexistir, se confrontar e disputar credibilidade.

Ciro quer que o árbitro seja a população: “Quando eu lancei o Cid ele era desconhecido. Depois se tornou um grande líder. Ele me acusa de ter mudado de rumo. Se o povo cearense achar isso, ok”. Ciro Gomes Pré-candidato a governador pelo PSDB

Eleitor no meio do fogo cruzado

Em 2026, o eleitor será chamado a navegar entre versões pessoais de lealdade e ingratidão.