Em ato de pré-campanha, Ciro Gomes antecipa composição da chapa majoritária da oposição

O ato de lançamento da pré-campanha de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Estado antecipou a composição da aliança de oposição que vai enfrentar o candidato do PT na eleição de outubro.

Segundo o pré-candidato, que fez discurso ancorado nos problemas de segurança pública do Estado, a chapa majoritária terá, além dele, Roberto Cláudio (União) como candidato a vice, e Alcides Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União) como candidatos ao Senado.

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O ato também serviu para confirmar cargos estratégicos na aliança. Lúcio Gomes, irmão de Ciro, será o coordenador da campanha. E o deputado federal Mauro Filho (União) será o coordenador do plano de governo.