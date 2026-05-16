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Em ato de pré-campanha, Ciro Gomes antecipa composição da chapa majoritária da oposição

Aliança deve ter nomes como Roberto Cláudio, Alcides Fernandes e Capitão Wagner

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 13:02)
Inácio Aguiar
Legenda: Chapa de oposição deve começar a percorrer o Estado
Foto: Montagem

O ato de lançamento da pré-campanha de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Estado antecipou a composição da aliança de oposição que vai enfrentar o candidato do PT na eleição de outubro. 

Segundo o pré-candidato, que fez discurso ancorado nos problemas de segurança pública do Estado, a chapa majoritária terá, além dele, Roberto Cláudio (União) como candidato a vice, e Alcides Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União) como candidatos ao Senado. 

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O ato também serviu para confirmar cargos estratégicos na aliança. Lúcio Gomes, irmão de Ciro, será o coordenador da campanha. E o deputado federal Mauro Filho (União) será o coordenador do plano de governo. 

O pré-candidato ainda anunciou, de quebra, atos de lançamento da pré-campanha no Interior. Na próxima sexta (22), ele estará em Sobral, seu berço político, e depois no Crato. 

Capa majoritária, segundo Ciro Gomes 

  • Ciro Gomes (PSDB) - pré-candidato ao governo 

  • Roberto Cláudio (União) - vice-governador 

  • Alcides Fernandes (PL) - senador 

  • Capitão Wagner (União) - senador 

 