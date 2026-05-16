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João Santana comanda a comunicação da campanha de Ciro Gomes

O publicitário está no Ceará para o lançamento da pré-candidatura e já assina as peças publicitárias do PSDB

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 12:29)
Inácio Aguiar
Legenda: João Santana coordenou a comunicação a campanha de Ciro à Presidência em 2022
Foto: Reprodução/TV Cultura

A jornada de Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo do Ceará terá a retomada de uma parceria que ocorreu em 2022, quando foi candidato à Presidência da República pelo PDT. O marketing da campanha será coordenado pelo publicitário João Santana, que está no Ceará para o ato de lançamento da pré-candidatura tucana. 

Nome de relevância nacional e responsável por campanhas vitoriosas do PT com Lula e Dilma, Santana já começou a atuar e assina os primeiros vídeos e o slogan divulgado no ato: “Ceará sempre primeiro”. 

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Nova aposta

A relação entre Santana e o Ferreira Gomes começou na campanha de 2022 e não teve bom êxito. Foi o pior desempenho de Ciro nas quatro candidaturas a presidente: 3% dos votos válidos. 

A nova aposta se deve, naturalmente, à experiência do profissional de comunicação e um trunfo que carrega: conhecer e ter contribuído com as estratégias conhecidas do petismo no País. Agora, a missão é derrotar o partido no Ceará. 

O desafio não é pequeno. O PT lidera um grupo que comanda o Ceará desde 2015 e nas últimas duas disputas venceu o governo do Estado ainda no primeiro turno. 

 