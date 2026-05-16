Ao lançar pré-candidatura, Ciro lembra derrota em Sobral e fala de Cid: 'Fui fanático por meu irmão'

Ciro Gomes, pré-candidato ao Governo do Ceará, falou do irmão, o senador Cid Gomes (PSB), com quem está rompido desde as eleições de 2022, durante o lançamento da pré-candidatura neste sábado (16), em Fortaleza.

Ciro afirmou ter sido "fanático pelo irmão" ao citar a antiga animosidade contra Capitão Wagner, agora aliado e pré-candidato ao Senado Federal na chapa de Ciro. "Eu queria nem ouvir o que o Capitão estava falando, nem queria ouvir falar, só porque ele é contra o Cid e eu era fanático pelo meu irmão", disse.

Ciro também reforçou, durante todo o discurso, o peso das palavras lealdade e gratidão. "Lealdade e gratidão devem ser as duas palavras mais nobres para caracterizar uma pessoa, seja na dimensão da sua família, seja na sua comunidade e na sua linguagem que é a política", alfinetou.

O rompimento entre Cid e Ciro acabou tendo reflexo em toda a família Ferreira Gomes. Além do senador cearense, a deputada estadual Lia Gomes (PSB) e o ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) não estiveram no lançamento da pré-candidatura de Ciro.

Apenas Lúcio Gomes, que deve coordenar a campanha de Ciro ao Palácio da Abolição, esteve presente no evento.

'Constrangimento'

Quando o nome de Ciro começou a ser cotado para concorrer ao Governo do Ceará, Cid disse que esta seria "talvez o maior constrangimento da minha vida". A declaração foi feita em maio de 2025.

Na época, o senador criticou inclusive os agora aliados do irmão ao dizer que "jamais se aliará ao PL". "Eu não consigo me enxergar ao lado dessas pessoas", acrescentou.

Por outro lado, Ivo Gomes rompeu, em janeiro de 2026, com o governador Elmano de Freitas e admitiu que faria, sim, campanha para o irmão. "Lógico que faria. O Ciro seria o melhor presidente que o Brasil teria, avalie o melhor governador do Ceará", disse.

Na época, no entanto, Ivo reforçou que Ciro ainda não havia lançado pré-candidatura ao Governo do Ceará. O ex-prefeito de Sobral não voltou a falar sobre o tema após a confirmação.

'Já passou a dor toda'

Ainda durante o lançamento da pré-candidatura, Ciro Gomes relembrou a derrota sofrida em 2022 na cidade de Sobral, berço político do pré-candidato.

"Eu virei candidato, mas não era o meu plano nem de longe. Eu estou na idade de me aquietar, principalmente depois da minha humilhação em 2022. Tirei terceiro lugar em Sobral, minha cidade. Isso dói para molesta", disse. "Já passou a dor toda, já estou eu aqui".

Após a derrota de Ciro em Sobral nas eleições de 2022, os Ferreira Gomes perderam a disputa pela Prefeitura da cidade em 2024, com a vitória de Oscar Rodrigues (União), finalizando mais de duas décadas de gestão do grupo político da família no município.