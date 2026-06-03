Senado aprova projeto que dificulta aborto legal em crianças vítimas de estupro

O plenário do Senado aprovou, na noite dessa terça-feira (2), um projeto de decreto legislativo (PDL) que dificulta a realização do aborto legal em crianças violentadas.

A votação durou somente 1 minuto e 42 segundos e foi realizada em caráter simbólico, modalidade em que não ficam registrados que senadores votaram contra ou a favor da mudança.