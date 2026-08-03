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Milei faz novos ataques a Lula em meio a tensão diplomática: 'Ladrão' e 'corrupto'

Ministério das Relações Exteriores convocou embaixadores para explicações diplomáticas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 08:04 (Atualizado às 08:08)
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Legenda: Javier Milei fez criticas ao presidente Lula durante entrevista à emissora argentina.
Foto: CONNIE FRANCE / AFP.

Javier Milei, presidente da Argentina, voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (2). O chefe argentino chamou o líder brasileiro de "ladrão" e de "corrupto". Segundo Milei, Lula "não é inocente".

O ataque ocorre uma semana depois de Milei vir ao Brasil e proferir ofensas ao brasileiro, durante a convenção que oficializou a candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro (PL). 

As declarações foram dadas durante entrevista à emissora argentina LN+ e aprofundam a crise diplomática entre os dois países. Milei também criticou as decisões judiciais que suspenderam as condenações do petista pela Operação Lava Jato.

"Ele é um ladrão, um corrupto. Não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico", afirmou Milei.

Posicionamento de Lula diante das críticas

Diante das primeiras críticas, feitas no domingo de lançamento de Flávio à presidência, o governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, para consulta. 

No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores também convocou o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, para expor a insatisfação decorrente das falas do mandatário argentino.

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Lula tentou driblar as críticas ao retrucar jornalistas sobre as declarações de Milei:"quem é esse cara?". No entanto, a postura do presidente mudou ao longo da semana. 

"Eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. E não adianta falar bravo, porque eu não vou ficar bravo. O cara fez cara feia, eu faço cara bonita. O cara demonstra ódio, eu demonstro amor", disparou Lula. 

 

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