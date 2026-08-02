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Em convenção do PT, Lula cita 'legado': 'Não podemos permitir que a mentira ganhe as eleições'

Presidente foi oficializado na disputa pela reeleição durante evento do PT em São Paulo.

Escrito por Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 13:38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que o "legado" do mandato deve prevalecer contra a "mentira" na eleição deste ano, durante discurso na convenção nacional do PT, realizada neste domingo (2), em São Paulo. O evento oficializou a candidatura dele à reeleição na Presidência da República.

Lula iniciou o pronunciamento fazendo uma autocrítica, ao dizer ter “esquecido” de ter mulheres com tempo de discurso no evento. Com isso, o presidente pediu para a primeira-dama Janja falar sobre o Pacto Nacional contra o Feminicídio.

Presidente Lula discursou para aliados e candidatos na convenção nacional do PT.
Legenda: Presidente Lula discursou para aliados e candidatos na convenção nacional do PT.
Foto: Reprodução/YouTube.

No discurso, Lula ressaltou o "legado" a partir das entregas do seu terceiro mandato à frente do Executivo nacional e endereçou críticas aos adversários.

“Nós temos time, nós temos futebol, nós temos o que entregar, nós temos argumento. Nós não podemos permitir que a essência da mentira utilizada pela inteligência artificial venha ganhar uma eleição nesse país. Esse país, a mentira não prevalecerá. O que vai prevalecer é a entrega que nós estamos fazendo ao povo brasileiro”
Lula
Presidente da República

A fala ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “participar” por meio de um vídeo produzido por Inteligência Artificial (IA) da convenção do PL, que lançou o senador Flávio Bolsonaro (PL) como candidato à presidência da República. 

Ainda durante a convenção, Lula falou da trajetória política e anunciou o primeiro evento oficial de campanha, a ser realizado no dia 16 de agosto, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

CONVENÇÃO DO PT

O evento nacional do PT oficializa Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na busca pela reeleição à Presidência da República. O petista repete a chapa eleita em 2022, com Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente. O nome foi confirmado na última quarta-feira (29), na convenção do PSB.

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A postulação coloca Lula na busca pelo quarto mandato como presidente. A aliança partidária do petista conta com o PSOL, Rede, PSB e PDT, além da Federação PT, PCdoB e PV.

No evento, estão presentes candidatos de chapas majoritárias de todo o país e políticos aliados de Lula, como o governador Elmano de Freitas (PT), os senadores Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB), além do ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

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