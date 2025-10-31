Diário do Nordeste
Imagem mostra veículo blindado camuflado da Marinha do Brasil, identificado como Fuzileiros Navais, estacionado na entrada do Porto do Rio de Janeiro.

PontoPoder

O que é GLO e por que termo é discutido após operação no RJ

Entenda como operação poderia interferir em crise de segurança.

Redação 29 de Outubro de 2025
A foto mostra agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em motos, próximos de uma torre de monitoramento no bairro do Jangurussu.

PontoPoder

Como programa do Governo Federal pode fortalecer guardas municipais e beneficiar cidades no Ceará

Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.

Bruno Leite 28 de Outubro de 2025
Na foto aparece o diretor-geral da Polícia Federal brasileira, Andrei Rodrigues, assinando um documento. Ele veste um terno e atrás dele tem um fundo azul.

PontoPoder

Brasil assina tratado da ONU contra o cibercrime

Para PF, pacto fortalece o combate a crimes e a proteção às vítimas.

Agência Brasil e Redação 25 de Outubro de 2025
Foto mostra Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes, frente a frente, durante um interrogatório no STF.

PontoPoder

Ação contra Bolsonaro e sete réus entra na fase de recursos no STF; entenda próximos passos

A condenação só será executada após o fim definitivo das possibilidades de apelação.

Redação 25 de Outubro de 2025
Lula e Elmano lado a lado em cima de um palco. Lula veste uma peça cearense de Espedito Seleiro

PontoPoder

Como a avaliação do Governo Lula mexe com os planos políticos no Ceará a um ano das eleições

Cientistas políticos avaliam como a recuperação de popularidade do presidente pode impactar os movimentos governistas e oposicionistas locais em 2026

Igor Cavalcante 18 de Outubro de 2025
Sala de aula com carteiras azuis

PontoPoder

Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria

Igor Cavalcante 17 de Outubro de 2025
Sete políticos (Soldado Noélio, Queiroz Filho, Felipe Mota, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Sargento Reginauro e Cláudio Pinho) posam lado a lado em frente a uma parede branca com o logotipo do partido União Brasil e o número 44 em azul. Todos estão sorrindo e usam roupas sociais em tons neutros, variando entre camisas brancas, azuis e pretas. A foto parece ter sido feita em um ambiente interno de escritório, com piso claro e uma porta ao fundo com a placa “banheiro”.

PontoPoder

Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Segundo os oposicionistas, o ato de filiação do ex-prefeito ao União Brasil será na última semana deste mês ou na primeira semana de novembro

Igor Cavalcante e Marcos Moreira 17 de Outubro de 2025
Elmano de Freitas durante discurso no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

PLOA 2026: Orçamento de R$ 48,2 bilhões do Governo Elmano começa a tramitar na Assembleia

Deputados têm a missão de discutir previsão orçamentária do último ano do atual mandato do governador do Ceará

Marcos Moreira 16 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados

PontoPoder

Limpa do Governo Lula a indicados de deputados do Centrão em estatais atinge o Ceará; entenda o caso

Diretor do Dnocs ligado a deputado do União Brasil foi exonerado do cargo; medida tem atingido parlamentares que votaram contra MP do IOF

Bruno Leite e Breatriz Matos 14 de Outubro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostrando um homem de terno e gravata, o ex-governador Plácido Aderaldo Castelo, em primeiro plano, com traços fortes em preto e branco. Ao fundo, vê-se uma representação aérea do estádio Castelão, em Fortaleza, cercado por vias e construções esquematizadas. No canto superior direito, aparece uma placa de trânsito com indicações para “Arena Castelão”, “Parangaba” e “CE-040”. No canto esquerdo, há o logotipo da série “Baú da Política – Bairros”, com o desenho de uma urna eletrônica. O fundo traz manchas azuis que lembram pinceladas de aquarela.

PontoPoder

Baú da Política: O governador que fez de um estádio o símbolo de um bairro

A história do político que ergueu a principal arena esportiva do Ceará e deixou sua marca no bairro ao redor dela em Fortaleza

Igor Cavalcante 02 de Outubro de 2025
