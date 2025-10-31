Entenda como operação poderia interferir em crise de segurança.
Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.
Para PF, pacto fortalece o combate a crimes e a proteção às vítimas.
A condenação só será executada após o fim definitivo das possibilidades de apelação.
Cientistas políticos avaliam como a recuperação de popularidade do presidente pode impactar os movimentos governistas e oposicionistas locais em 2026
O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria
Segundo os oposicionistas, o ato de filiação do ex-prefeito ao União Brasil será na última semana deste mês ou na primeira semana de novembro
Deputados têm a missão de discutir previsão orçamentária do último ano do atual mandato do governador do Ceará
Diretor do Dnocs ligado a deputado do União Brasil foi exonerado do cargo; medida tem atingido parlamentares que votaram contra MP do IOF
A história do político que ergueu a principal arena esportiva do Ceará e deixou sua marca no bairro ao redor dela em Fortaleza