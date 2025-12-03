Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Qual o cenário da décima visita de Lula ao Ceará no terceiro mandato?

O presidente desembarca no Estado para cumprir agendas voltadas à educação e ao desenvolvimento industrial

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Lula a o lado de outros políticos, entre eles Elmano e Camilo. Eles estão em um vagão da transnordestina e acenam para o fotógrafo
Legenda: Lula durante a última visita ao Ceará, em julho deste ano
Foto: Kid Júnior

Na décima visita ao Ceará desde que voltou ao Planalto, o presidente Lula (PT) cumpre, nesta quarta-feira (2), agendas voltadas à educação e ao desenvolvimento industrial no Estado. A recorrência das viagens evidencia o peso político que o Ceará assume dentro do terceiro mandato, seja como vitrine de políticas federais, seja como reduto estratégico do PT.

Conforme a agenda oficial desta quarta-feira, o petista, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), inicia seus compromissos por volta das 9 horas, no Centro de Eventos do Ceará, onde entregará carteiras profissionais emitidas pelo Ministério da Educação para professores cearenses. 

A iniciativa, tratada como um dos principais produtos da gestão Camilo no Ministério da Educação, faz parte de um programa lançado em outubro que garante aos portadores da Carteira acesso a descontos em atividades culturais e benefícios vinculados ao programa Mais Professores.

Por volta das 11 horas, Lula estará em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde participa do início da produção de veículos elétricos da General Motors no Polo Automotivo do Ceará, marcando mais uma agenda voltada à reindustrialização — uma das bandeiras prioritárias do Governo.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Quais são os motivos da 10ª visita de Lula ao Ceará?

teaser image
Negócios

Produção do Chevrolet Spark no Ceará vai elevar em 2,4 mil contêineres por ano no Porto do Pecém

Das dez vezes em que ele desembarcou no Estado desde a posse, seis tiveram foco direto em ações ou anúncios na área da educação, setor no qual o Ceará é apresentado nacionalmente como laboratório de políticas públicas bem-sucedidas.

As visitas também têm servido tanto para reforçar entregas do Governo Federal quanto para alimentar o palanque do PT no Estado. Além de comandar o Executivo estadual, a sigla é a segunda maior legenda do Ceará em quantidade de prefeituras. Fortaleza, inclusive, é a única capital do País sob comando de um petista. 

Cenário político

Nesta visita, Lula chega ao Ceará a cerca de dez meses das eleições gerais, em um momento em que lideranças ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-governador Ciro Gomes (PSDB) tentam articular uma frente ampla oposicionista no Estado.

Na proposta, Ciro seria o candidato ao Governo, enquanto o deputado estadual Pastor Alcides (PL), pai de André Fernandes, concorreria ao Senado. A articulação ganhou adesão entre ciristas e parte da ala bolsonarista, mas foi abalada no último domingo (30), quando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou publicamente a aliança, reacendendo tensões na oposição.

Apesar do desgaste do outro lado, a base governista também enfrenta tensões e precisará de habilidade de Lula, Camilo, Elmano e aliados para equilibrar interesses internos. O maior foco de disputa é a formação da chapa ao Senado, que já mobiliza quase dez pré-candidatos alinhados ao presidente no Estado. A indefinição amplia a pressão de partidos aliados que temem não ter espaço na composição final.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em pronunciamento, Lula celebra isenção do Imposto de Renda e promete tributar super-ricos

teaser image
PontoPoder

Recado em bonés e briga pelo Senado: quem são os nomes na base aliada de Camilo e Cid que assumiram pré-campanha

Um dos nomes mais cotados — e que mais sinaliza publicamente seu interesse — é o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT). O parlamentar já afirmou que não abre mão da candidatura, mas parte dos aliados resiste à ideia de concentrar mais essa posição no PT.

Além de Guimarães, também são cotados os deputados federais Eunício Oliveira (MDB), Júnior Mano (PSB), Luizianne Lins (PT) e Moses Rodrigues (União), o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e o atual senador Cid Gomes (PSB), que, embora repita não querer disputar a reeleição, continua sendo considerado uma peça decisiva na equação.

No cenário nacional, Lula vive um momento favorável, seu principal adversário, Jair Bolsonaro, está em regime fechado desde 22 de novembro, cumprindo pena de 27 anos e três meses por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022. Inelegível, o ex-presidente fragiliza a articulação da oposição, que tem entrado em rota de colisão na disputa pelo seu espólio eleitoral.

Já Lula tenta aproveitar o momento para capitalizar. Na última quarta-feira (26), ele sancionou a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e concede descontos para rendas de até R$ 7.350. A medida era uma das mais aguardadas na área econômica em 2025.

A expectativa do presidente e de seus aliados é manter ou ampliar a aprovação do Governo e reforçar agendas positivas em redutos estratégicos,  entre eles o Ceará, onde o lulismo historicamente encontra terreno fértil.

Relembre as visitas anteriores de Lula ao Ceará

  • Julho de 2025: visita ao trecho da Ferrovia Transnordestina, em Missão Velha.
  • Março de 2025: inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), na Uece.
  • Outubro de 2024: entrega de 1.200 unidades do Minha Casa, Minha Vida no José Walter e repasse de 113 ônibus escolares a municípios cearenses.
  • Agosto de 2024: assinatura da MP do Programa Mover, do PL do FIIS, do marco do hidrogênio de baixa emissão e do decreto do FDNE, no Porto do Pecém; anúncio da expansão do Pé-de-Meia.
  • Junho de 2024: anúncios de investimentos para instituições federais de educação e entrega de cerca de 400 unidades do MCMV.
  • Abril de 2024: em Iguatu, autorização do Trecho III do Ramal do Salgado e vistoria da Transnordestina.
  • Janeiro de 2024: lançamento da pedra fundamental do ITA na Base Aérea de Fortaleza.
  • Setembro de 2023: visita ao BNB pelos 25 anos do Crediamigo e 18 anos do Agroamigo.
  • Maio de 2023: lançamento do Programa Nacional de Escolas de Tempo Integral e inaugurações de equipamentos educacionais no Crato e em Fortaleza.
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Lula de perfil. Ele é um homem branco de cabelo branco e barba da mesma cor. Na foto, ele está sorrindo e usa terno azul e camisa social azul clara.
PontoPoder

Lula cumpre agenda no Ceará nesta quarta-feira (3); acompanhe ao vivo

É a décima visita do presidente ao Estado no terceiro mandato.

Redação
Há 2 minutos
Durante evento de lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão, Michelle Bolsonaro abraça imagem do marido Jair Bolsonaro
Inácio Aguiar

Recuo de conversas com Ciro é vitória de Michelle contra André e os filhos do ex-presidente

Ex-primeira-dama derrubou o argumento dos correligionários de que agia sem respaldo do ex-presidente.

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Lula a o lado de outros políticos, entre eles Elmano e Camilo. Eles estão em um vagão da transnordestina e acenam para o fotógrafo
PontoPoder

Qual o cenário da décima visita de Lula ao Ceará no terceiro mandato?

O presidente desembarca no Estado para cumprir agendas voltadas à educação e ao desenvolvimento industrial

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Lula chega ao Ceará para agendas em Fortaleza e Horizonte
PontoPoder

Lula chega ao Ceará para agendas em Fortaleza e Horizonte

Essa é a terceira vez do presidente no Ceará apenas neste ano.

Bergson Araujo Costa
02 de Dezembro de 2025
Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro só poderá sair do regime fechado em 2033, diz Vara de Execuções Penais

O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos de três meses de prisão pela Primeira Turma do STF.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, um homem de terno escuro e gravata azul com estampa fala para a imprensa enquanto segura um microfone vermelho à frente. Atrás dele, outros dois homens também usam terno e observam a cena. Na imagem da direita, o mesmo homem sorri enquanto posa abraçado a uma mulher vestida com um conjunto social branco. Ambos olham para a câmera em um ambiente interno, com um painel ao fundo que mostra uma multidão e uma bandeira do Brasil.
PontoPoder

PL suspende conversas com Ciro Gomes no CE após desacordo entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro

Ambos participaram de reunião de emergência com a presidência do PL para conversar sobre crise.

Ingrid Campos, Beatriz Matos
02 de Dezembro de 2025
Braga Netto de perfil. É um homem de meia idade com cabelo curto grisalho. Na foto, ele está de terno cinza, camisa social branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Preso no RJ, Braga Netto recorre ao STF contra condenação

O general foi condenado a 26 anos de prisão por participação em tentativa de golpe de Estado.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Foto de Alcolumbre, Jorge Messias e Lula.
PontoPoder

Alcolumbre cancela sabatina de Jorge Messias

Messias foi indicado para ocupar vaga do ministro Luís Roberto Barroso.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Foto mostra deputados durante o Café da Oposição nesta terça-feira (2).
PontoPoder

Oposição se reúne na Alece e reafirma apoio a Ciro e a Alcides em 2026

Embate público entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro pautou encontro do grupo na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
02 de Dezembro de 2025
Trump e Lula apertam as mãos durante encontro. Imagem usada em matéria sobre a ligação feita entre os dois líderes.
PontoPoder

Lula liga para Trump, pede celeridade nas negociações sobre tarifaço e apoio no combate às facções

O telefonema entre os chefes de Estado durou cerca de 40 minutos.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Imagem de Carla Zambelli, para matéria sobre cassação.
PontoPoder

Relator apresenta parecer contra cassação de Carla Zambelli

Deputada foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação
02 de Dezembro de 2025
Senador Carlos Viana durante a CPMI.
PontoPoder

CPI do INSS pede prisão de ex-coordenador

Jucimar Fonseca da Silva, que era responsável por pagamentos e benefícios do programa previdenciário, foi solto após pagar fiança.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Inácio Aguiar

Sem Jair, disputa entre Michelle e os filhos do ex-presidente tende a dividir o bolsonarismo

Episódio ocorrido no Ceará não foi o primeiro em que a ex-primeira-dama demonstrou que não vai ficar a reboque dos enteados

Inácio Aguiar
02 de Dezembro de 2025
Três quadros mostram uma briga noturna em frente a um portão de grades metálicas, com um carro branco iluminado ao fundo. No primeiro quadro, duas pessoas parecem se aproximar ou discutir. No segundo, uma pessoa no chão é chutada por outra. No terceiro, duas pessoas continuam trocando golpes enquanto uma terceira tenta intervir.
PontoPoder

Prefeito de Palmácia troca socos com irmão do prefeito de Pacoti

O motivo seria suposto ataque sofrido pela esposa de Marcondes Barbosa, gestor municipal de Palmácia.

Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
Foto de entregador do Ifood em Fortaleza.
PontoPoder

Evandro manda para Câmara de Fortaleza projeto que reduz IPVA de motociclistas de aplicativo

Proposição pode beneficiar proprietários de veículos de até 160 cilindradas com isenção de 50% do tributo.

Bruno Leite
02 de Dezembro de 2025
Michelle Bolsonaro em pé sobre o palco, segurando um microfone e discursando para uma plateia lotada que a filma com celulares. Ela veste camiseta azul com estampa verde e amarela. Ao fundo, pessoas sentadas e um telão exibindo a imagem de um homem. Na frente do palco, arranjos de plantas decorativas. Uma câmera profissional grava a cena do lado direito.
PontoPoder

Michelle pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas critica apoio a Ciro: 'Tenho direito de não aceitar'

Durante evento em Fortaleza, a ex-primeira-dama deu 'bronca' em André Fernandes pela aliança com ex-ministro.

Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
André Fernandes e Michelle Bolsonaro durante lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.
PontoPoder

Oposição no Ceará isola Michelle Bolsonaro por críticas de aliança do PL com Ciro Gomes

Políticos reforçam liderança de André Fernandes pelo projeto de união do grupo, sob a chancela dos filhos do ex-presidente.

Marcos Moreira, Bruno Leite e Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
Lula e Jorge Messias em foto.
PontoPoder

‘Silêncio’: Dino comenta indicação de Messias ao STF

Jorge Messias é de Recife, doutor em Direito e Advogado-Geral da União.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Moraes determina que a PF realize laudo médico para comprovar o Alzheimer alegado pelo General Heleno, que aparece abatido na imagem.
PontoPoder

Moraes pede laudo da PF sobre Alzheimer de Heleno

Ele teria a doença desde 2018.

Redação
01 de Dezembro de 2025
foto do deputado Alexandre Ramagem em Câmara.
PontoPoder

Alexandre Ramagem tem salário de R$ 46,3 mil bloqueado pela Câmara

Corte dos valores ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Redação
01 de Dezembro de 2025