Ex-deputada Gorete Pereira deve assumir vaga na Câmara dos Deputados com licença de Yury do Paredão

A previsão é de que ela permaneça na casa legislativa por 4 meses.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Montagem com duas pessoas falando ao microfone em plenário legislativo: à esquerda, Gorete Pereira de vestido vermelho discursa; à direita, Yury do Paredão de terno e gravata fala ao microfone, ambos em ambientes formais de sessão.
Legenda: Gorete Pereira irá assumir como deputada federal durante a licença de Yury do Paredão.
Foto: (1) Pablo Valadares/ (2) Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A ex-deputada federal Gorete Pereira (PL) deve retornar a Câmara dos Deputados em fevereiro, logo após o retorno do recesso legislativo. Suplente, ela irá assumir a vaga de Yury do Paredão (MDB) durante quatro meses. 

Apesar de filiado ao MDB, Yury do Paredão foi eleito pelo PL e, por isso, é substituído por suplentes deste partido quando se ausenta da Câmara dos Deputados. 

Essa é a segunda vez que o deputado federal se licencia no mandato. Na primeira licença, em 2023, quem assumiu a cadeira foi a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL).

Quem é Gorete Pereira

Gorete Pereira foi deputada federal por três mandatos consecutivos, tendo sido eleita pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 2006. Antes disso, ela já havia assumido o cargo como suplente em 2004. 

Nas duas últimas eleições, em 2018 e 2022, ela ficou na suplência. Ela assumiu o cargo em 2020, mas ainda não havia retornado na Câmara dos Deputados na atual legislatura. 

Ela também exerceu dois mandatos como vereadora e dois como deputada estadual durante a década de 1990. 

