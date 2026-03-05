Julierme Sena se licencia do mandato na Câmara de Fortaleza e Lael Sena assume cadeira

O vereador Julierme Sena (PL) solicitou licença da cadeira que ocupa na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), por meio de um requerimento lido no plenário nesta quarta-feira (4), por 120 dias, em razão de interesse particular.

O licenciamento do cargo eletivo, como frisou o parlamentar no documento protocolado no Legislativo municipal, está fundamentado nos termos do Regimento Interno da Casa Legislativa.

Com o afastamento temporário de Julierme Sena, o suplente Lael Sena assumirá o mandato legislativo. O político obteve 5.782 votos na última eleição municipal, ao concorrer pelo Partido Liberal.

Em nota à imprensa, o vereador, que também é presidente da legenda partidária na capital cearense, ressaltou que sua licença representa também uma oportunidade de fortalecimento da sigla.

“Entendo que a política também se constrói dando espaço e oportunidade para novas lideranças. Esse período permitirá que outro nome do nosso partido possa assumir a cadeira e contribuir com o debate e com os trabalhos da Casa”, disse.