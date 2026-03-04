União Progressista fica com a oposição e deve apoiar Ciro Gomes para o Governo do Ceará, diz Wagner

A federação União Progressista deve apoiar a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) para o Governo do Estado, ao cravar aliança com a oposição cearense. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do União Brasil, o ex-deputado federal Capitão Wagner, nesta quarta-feira (4). Ele disse que deve presidir o arranjo partidário no Ceará.

Segundo Wagner, a posição foi fechada após uma reunião com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e o deputado federal Moses Rodrigues (União), na noite dessa terça-feira (3), em Brasília.

“Tivemos uma reunião agora à noite, eu, o Rueda e Moses. E o Rueda comunicou ao Moses que o partido, o partido não, a federação fica com Ciro Gomes, fica com a oposição. A gente vai só acertar os detalhes” Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará

Por outro lado, a vice-presidente do União no Ceará, a deputada federal Fernanda Pessoa (União) confirmou que houve a reunião, mas negou qualquer definição sobre o posicionamento da federação.

"(Capitão Wagner) antecipou uma coisa que não aconteceu, não houve isso. Eu acho que é o seguinte, é a questão de atrair pessoas ou então de manter pessoas. Votar Ciro é? Eu voto Elmano. Eu e o meu grupo político, juntamente com meu pai, que é o meu líder político, estamos juntos com o Elmano. O Wagner não fala por mim" Fernanda Pessoa Deputada federal e vice-presidente do União Brasil no Ceará

DIVISÃO INTERNA

Como sinalizado pelo próprio Wagner, a Federação ainda fechará detalhes, diante do processo de formalização junto à Justiça Eleitoral que se arrasta desde o ano passado. Além disso, há questões para serem resolvidas acerca das movimentações eleitorais entre opositores e governistas no Ceará.

O arranjo partidário vive uma divisão interna entre membros do campo oposicionista, como Capitão Wagner e o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), e aliados do governador Elmano de Freitas (PT), como os deputados federais Moses Rodrigues (União), Fernanda Pessoa (União) e AJ Albuquerque, presidente do Progressistas no Ceará.

O PontoPoder também acionou os deputados Moses Rodrigues e AJ Albuquerque sobre a definição da posição do arranjo partidário. A matéria será atualizada assim que houver retorno.