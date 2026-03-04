Novo piso para médicos e cirurgiões-dentistas pode impactar prefeituras do Ceará em R$ 895,1 milhões

A aprovação de uma lei que atualiza o piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas pode impactar os cofres públicos municipais do Ceará em cerca de R$ 895,1 milhões anualmente. O grau de comprometimento das receitas consta em um estudo encomendado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e publicizado na última terça-feira (24), durante mobilização de prefeitos em Brasília.

A proposta em questão institui o piso salarial nacional para ambas as categorias no valor de R$ 10.513, prevendo reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O projeto de lei que versa sobre o tema tramita no Congresso Nacional desde março de 2015, quando foi apresentado pelo então deputado federal Benjamin Maranhão (na época filiado ao Solidariedade).

Veja também Ceará Novo prognóstico da Funceme indica chances de chuvas em março, abril e maio de 2026 no CE

Impacto financeiro bilionário

A medida é considerada uma “pauta-bomba” pela entidade municipalista e integra uma lista de 14 matérias envolvendo padrões de remunerações para categorias profissionais e benefícios que oneram os municípios.

Segundo estimativas da CNM, o impacto financeiro projetado aos municípios de todo o Brasil é de R$ 17 bilhões somente no primeiro ano de vigência, sofrendo ajustes para os próximos anos.

A instituição que representa os prefeitos brasileiros possui uma orientação contrária ao projeto de lei. Ao que argumenta a Confederação, ele viola a Emenda Constitucional nº. 128, que veda a criação de encargos aos Municípios sem a definição de fonte de financiamento.

Mobilização municipalista em Brasília

No último dia 24 de fevereiro, 1,2 mil gestores ligados à CNM foram até Brasília para uma mobilização contra o avanço das “pautas-bomba” e pela aprovação de propostas que minimizem o comprometimento das receitas municipais. A ação contou com um encontro na sede da entidade e agendas com representantes do Legislativo e do Executivo.

Cerca de 15 prefeitos cearenses estiveram na mobilização na capital federal, conforme informou o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Joacy Júnior. A representação também participou da articulação do evento e realizou a convocação de gestores.

De acordo com ele, a criação de qualquer novo piso deve impactar as prefeituras. “Uns causam mais [impacto], outros menos”, argumentou, completando que as perdas que recaem sobre as municipalidades são significativas.

Ele lembrou a obrigatoriedade de vinculação de novas despesas com fontes de recursos, como preza a Emenda Constitucional 128, e disse que a solução para o impasse é o cumprimento daquilo que estabelece o texto da Constituição Federal.

“A saída é que a União, ao criar qualquer despesa dessas, indique de onde sairá a receita. Porque os municípios já estão com suas receitas super comprometidas, no limite”, comentou.

Legenda: Proposta tramita no Congresso Nacional desde 2015, quando foi apresentada. Foto: Arquivo/Agência Brasil.

Além de integrar a mobilização organizada pela CNM, a Aprece deliberou, numa reunião realizada no fim de janeiro, a organização de uma reunião entre prefeitos e a bancada federal cearense para discutir pautas prioritárias para o movimento municipalista, realizada na segunda-feira (2). O piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas foi incluído no rol de assuntos discutidos.

A reportagem buscou o coordenador da bancada do Ceará no Congresso Nacional, o deputado federal Domingos Neto (PSD), assim como o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT), para que pudessem explicar como a questão está sendo discutida entre os parlamentares cearenses e entre os governistas, respectivamente, mas não responderam às tentativas de contato até a publicação desta matéria.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) também foram procurados, para que pudessem se posicionar sobre a temática. Não houve respostas até a última atualização deste texto.

Autor justificou benefícios à saúde pública

Ao propor o patamar remuneratório, Benjamin Maranhão justificou que, “para atender adequadamente um paciente, os médicos e odontologistas necessitam ter uma boa qualidade de vida”.

“Isso permitiria a eles uma dedicação exclusiva, fixando os profissionais em áreas de escassez, gerando benefícios à saúde das populações”, complementou o parlamentar em seguida.

“Com a fixação salarial mínima, o serviço público volta a ser atraente para essas categorias tanto quanto o serviço privado, com salários dignos e garantias trabalhistas”, disse o político em outro trecho do projeto.

No documento, ele também apontou benefícios como o aperfeiçoamento dos profissionais e a garantia de equiparação salarial entre estados, municípios e programas do governo federal.

CRO-CE defende distribuição do impacto

O Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE) é uma das entidades que representam classes beneficiadas pela medida e que apoiam a aprovação dela. Segundo o presidente do Conselho, Gladyo Vidal, esse é um “tema de extrema relevância, já que esse PL busca corrigir um piso bastante defasado, amparado por uma lei de 1961”.

Ao que considerou Vidal, a legislação atual “não atende e nem dignifica” o exercício da profissão de cirurgiões-dentistas. “Portanto, temos lutado para a evolução dessa pauta, atualmente na Comissão de Finanças e Tributação”, disse, mencionando o colegiado da Câmara dos Deputados em que o projeto tramita.

“Nessa fase, temos debatido tecnicamente com os setores envolvidos e, sobretudo, com parlamentares, impactos e fonte de custeio, já havendo de fato o entendimento da importância do tema e que valorização profissional é qualificar serviços à população de forma direta”, defendeu.

Segundo o dirigente do CRO-CE, trabalha-se a possibilidade de distribuir o impacto financeiro da atualização do piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas entre as três esferas de governo.

“Porém, entende-se que o tema é sensível e cabe diálogo entre gestores, profissionais e a sociedade, partindo do princípio de que saúde de qualidade para a população é um direito, assim como salários dignos para os profissionais”, completou Vidal em nota.

Sindicato dos médicos do Ceará diz que salário atual é incompatível

O projeto de lei também é acompanhado por entidades que representam a classe médica. No Ceará, o Sindicato dos Médicos do Ceará (Simec) é quem monitora o andamento da proposição.

De acordo com Edmar Fernandes Filho, presidente do sindicato, o patamar mínimo de remuneração atual — de três vezes mais o salário-mínimo — é incompatível com as atribuições dos médicos. “Por isso, estamos pedindo um reajuste do valor desse piso”, ponderou.

“Para muitos médicos, esse piso é importante porque vai garantir um mínimo que deva receber com 20 horas. Vai servir, por exemplo, para guiar o Programa Mais Médicos, quem trabalha na Atenção Primária, quem trabalha em regime CLT [Consolidação das Leis do Trabalho]”, falou.

O dirigente sindical pontuou que ainda existem questões a serem sanadas quanto à remuneração de médicos, para além do reajuste proposto pelo projeto de lei.

“A grande consideração que precisamos corrigir é que existem categorias diferentes”, frisou, exemplificando com a situação de profissionais que possuem especialidade e os que não possuem. Na avaliação dele, deveria haver um adicional para os que são especialistas.

Legenda: Instituições que representam médicos e dentistas acompanham a tramitação da proposta. Foto: Reprodução / CFO.

Fernandes Filho concordou que o impacto financeiro para os municípios é algo a se preocupar e que essa discussão “tem que fazer parte da negociação” em torno da aprovação do texto no Legislativo.

“Agora, o que esperamos é que o Conass, o Conasems e os gestores entendam que estamos falando de uma categoria que está enfrentando muitas dificuldades e problemas para poder exercer seu trabalho, se dedicar e oferecer um serviço de qualidade à população”, sustentou.

A reportagem do Diário do Nordeste buscou o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec), a fim de obter uma avaliação da entidade sobre o assunto. Em contato com a reportagem, o presidente da instituição, Helvécio Feitosa, informou que não acompanha o tema.