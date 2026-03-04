Lula visitará ITA e obras de data center do TikTok em primeira viagem ao Ceará em 2026

A primeira vinda do presidente Lula ao Ceará em 2026 terá agenda que inclui a entrega do primeiro bloco do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e visita às obras do data center do TikTok no Estado.

Além das duas atividades, o mandatário também irá participar de um evento do programa Pé-de-meia, do Ministério da Educação.

Toda a programação será realizada no próximo dia 2 de abril, segundo informou nas redes sociais o governador Elmano de Freitas (PT).

A visita já havia sido adiantada pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) no último dia 28 de fevereiro. Conforme o petista, Lula irá inaugurar o primeiro bloco e “trazer a primeira turma para conhecer” o espaço.

Não será a primeira vez que o presidente vem ao Estado para agenda envolvendo a construção de campus do ITA. Em janeiro de 2024, por exemplo, o petista esteve na capital cearense para lançar a pedra fundamental do empreendimento.

A futura viagem do presidente será a 11ª dele ao Ceará desde o início do atual mandato, em 2023. A vinda mais recente de Lula ocorreu em dezembro de 2025, quando ele passou por Fortaleza e Horizonte.