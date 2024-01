ITA em Fortaleza é pagamento de dívida de gratidão pelo que o CE fez pela educação do País, diz Lula

O presidente Lula afirmou que instalar o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará é pagar uma dívida de gratidão ao Estado, durante o lançamento da pedra fundamental do novo campus na Base Aérea de Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (19).

"É uma dívida pelo que vocês fizeram e dizem a nós no que pode ser feito na educação desse país, mesmo não sendo um Estado muito rico", disse. "O que falta para as pessoas é oportunidade, é uma chance. Não importa origem social, cor ou sexo. O papel do Estado é garantir igualdade de oportunidades, a chance de disputar a mesma coisa em igualdade de condições".

"Quando a gente acredita, investe e dá oportunidade, as pessoas não largam a mão e o sucesso é absoluto", ressalta Lula.

O campus avançado do ITA no Ceará será a segunda unidade do Instituto e a primeira fora de São José dos Campos (SP). Ela abrigará dois novos cursos estratégicos e inéditos: Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que o ITA Ceará terá a mesma excelência da primeira unidade, mas vai se diferenciar pela oferta dos dois novos cursos. "O Nordeste brasileiro é o grande produtor de energias renováveis do Brasil: solar, eólica, e o combustível do futuro, que é o hidrogênio verde", disse.

Camilo confirmou que a seleção de alunos já será neste ano de 2024, disponibilizando, inicialmente 50 vagas para as duas turmas. Em breve, promete, também será lançado o concurso para os futuros professores do ITA Ceará.

Obras de instalação do ITA em Fortaleza

"A partir da próxima semana, vamos pagar o recurso ao Governo (do Estado), nessa parceria, para recuperar esses prédios históricos da Base Aérea e começar a construção de alojamentos, laboratórios e salas de aula", projeta o ministro Camilo.

O ITA Ceará funcionará na Base Aérea de Fortaleza e já teve R$50 milhões garantidos para obras através de convênio entre o Governo do Estado e o Governo Federal. As instalações serão adaptadas para receber os primeiros 50 alunos, possivelmente a partir de 2027.

"A escola ou vinha para o Ceará ou vinha para o Ceará. O Ceará se preparou para cuidar das próximas gerações. Essa escola é de todos os estados do Nordeste. Hoje, fazemos uma redenção para o Nordeste a partir daqui. Não precisamos mais sonhar em ir para o Sul", celebrou José Mucio Monteiro, ministro da Defesa.

Processo seletivo para o ITA Ceará

A ideia do Governo Federal é que o vestibular para os dois cursos ocorra no fim de 2024. A primeira turma deverá iniciar os estudos no campus de São Paulo em 2025 e, em 2027, ser transferida para a unidade cearense.

“A iniciativa visa oferecer aos estudantes do Nordeste a formação de excelência do ITA, bem como potencializar a região no âmbito das energias renováveis. Com isso, é esperada a ampliação da capacidade científica e de desenvolvimento industrial do Brasil, a partir de dois cursos promissores e alinhados com a estratégia de sustentabilidade do País e a inovação”, explica o Governo Federal.

O Instituto tem um dos processos seletivos mais difíceis do Brasil, sendo vestibular próprio com questões objetivas e discursivas. Anualmente, o percentual de aprovações de estudantes de escolas cearenses fica em torno de 40%.