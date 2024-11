Município cearense vive racionamento extremo e reativa poços profundos

A população de Milhã, no Sertão Central do Ceará, vive racionamento extremo de água desde o início de novembro. O Açude Jatobá, responsável pelo abastecimento da cidade, está com apenas 6,7% da capacidade, segundo informações do Portal Hidrológico do Ceará, atualizado nesta terça-feira (19).

A adutora Patu, localizada na cidade de Senador Pompeu, que costumava socorrer Milhã em tempos de seca, está sem condições de uso. O projeto Malha D'água só deve liberar água para cidade entre março e abril de 2025, segundo a Prefeitura de Milhã.

Por conta disso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) tem intercalado o abastecimento na cidade, o que faz com que a população tenha acesso à água em apenas três ou quatro dias da semana. A água disponível também não é adequada para consumo, segundo informações da Prefeitura de Milhã.

Para tentar reverter a crise, a Prefeitura de Milhã tem feito a limpeza de poços profundos de água salgada e iniciou a licitação para a contratação de carros-pipa para a cidade.

Legenda: Limpeza de poços profundos de água salgada é uma das soluções para abastecimento Foto: Divulgação/Prefeitura de Milhã

Solução para abastecimento

Devido à crise hídrica enfrentada pela cidade, o prefeito Alan Macêdo instalou uma Comissão Especial de Enfrentamento à Crise nesta segunda-feira (18), para o “planejamento e execução de medidas emergenciais”, segundo informou em boletim.

Uma delas é a limpeza de poços profundos de água salgada para a reativação dos equipamentos. A ligação dos poços, no entanto, só deve ocorrer quando a água estiver em condições de uso, o que ainda não tem previsão.

A limpeza está sendo feita em parceria com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) e com a Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA), ambas vinculadas ao Governo do Ceará.

A Prefeitura também iniciou o processo de licitação para a contratação de carros-pipas e para a compra de caixas d'água. A meta é que os reservatórios possam ser espalhados pela cidade, colocar chafarizes e encher com os carros-pipa.

O gerente da COGERH responsável pela Regional da Bacia do Banabuiú, Paulo Ferreira, também esteve em Milhã nesta terça-feira para verificar a situação do reservatório Jatobá. A visita foi feita ao lado do prefeito Alan Macêdo.

O comitê especial criado pela Prefeitura de Fortaleza também já esteve em reunião, na última semana, com a COGERH, a SOHIDRA, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Secretaria de Recursos Hídricos e Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) em busca de ajuda para a crise.