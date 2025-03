Açude volta a sangrar no sertão do Ceará após 5 anos; veja imagens

A população de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, no interior do Ceará, após 5 anos voltou a testemunhar o Açude Trici sangrando. Nesta quarta-feira (20), o reservatório, que abastece o município, verteu e está com 103,33% de volume. A sangria do açude é celebrada pela população que inclusive faz do reservatório ponto atrativo para apreciação e lazer.

O açude já vinha recebendo aporte consideráveis nas últimas semanas e a sangria aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), conforme dados do Portal Hidrológico do Ceará, monitoramento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos.

Veja também Ceará Açudes do CE sangram após chuvas, mudam paisagem seca e atraem visitantes de cidades próximas; veja imagens Ceará Ceará registra primeiros açudes sangrando em 2025; veja locais

Localizado no distrito de Marrecas, o reservatório barra o Rio de mesmo nome (Trici). Dele, a água desce para o Açude Arneiroz II. No total, o Trici está, nesta quinta-feira (20), com volume 13 milhões de metros cúbicos de água.

Foto: Dudu do Drone

A última vez que o Açude Trici havia sangrado foi em maio de 2020. Depois, o reservatório passou por uma baixa sucessiva no volume até março de 2024. Para ser ideia, em fevereiro do ano passado, o açude chegou a ficar com menos de 1% do volume. Mas, em abril começou a recuperar o acumulado.

Em 2025, o Trici iniciou o ano com 23,35% do volume e no decorrer da quadra chuvosa foi aumentando significativamente o aporte, chegando a verter no segundo mês da quadra.

Foto: Dudu do Drone

Açudes sangrando

Nesta quinta-feira, dos 157 açudes monitorados pela Cogerh, 35 estão sangrando e outros 22 estão com volume acima de 90%. O volume acumulado nesses reservatórios está em 49,70%.

Foto: Dudu do Drone

Na Bacia Metropolitana, região que tem tido meses bastante chuvosos, dos 10 açudes, 9 estão com volume acima de 90%.

No Ceará, a Resolução 03/2020 do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará estabelece a classificação dos açudes quanto ao nível de armazenamento de água nas bacias hidrográficas. Os índices são os seguintes: