Azteca Calçados inaugura loja em Maracanaú com foco em inovação e moda

A Azteca Calçados celebrou a inauguração da sua 16ª unidade na última quinta-feira, 8 de maio, desta vez na cidade de Maracanaú. O evento contou com a presença dos diretores Ana Ricarda, Érico Motta e Isaac Araruna, e marcou um novo capítulo na história da marca, que se consolida como referência em calçados no Ceará.

Com um projeto arquitetônico moderno e layout pensado para oferecer uma experiência de compra confortável e atrativa, a nova loja é a maior da rede. O espaço chega com um mix de produtos que reúne as melhores marcas e as principais tendências da moda nacional e internacional em calçados masculinos, femininos e infantis.

Fundada há mais de 50 anos, a Azteca Calçados construiu uma trajetória sólida no varejo, com presença expressiva no Cariri cearense e atuação em outros Estados do Nordeste, como Paraíba e Pernambuco. Atualmente, a marca conta com 16 lojas distribuídas pela região e segue com planos ambiciosos de expansão, incluindo a abertura de mais uma unidade na Grande Fortaleza.

Segundo Suzana Palácio, gerente de marketing da Azteca, a abertura em Maracanaú representa mais um passo estratégico no processo de crescimento e fortalecimento da marca. “Cada detalhe, da estrutura física ao mix de produtos, foi pensado para expressar nosso compromisso com qualidade, acessibilidade, moda e conexão com o estilo de vida do público cearense”, destaca.

Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a Azteca se tornou sinônimo de excelência no segmento calçadista nordestino, oferecendo produtos que aliam preço competitivo, qualidade e design atualizado. Para garantir que o portfólio acompanhe as transformações do setor, a marca aposta em um trabalho estratégico de curadoria.

“Realizamos pesquisas constantes, participamos de feiras nacionais e estudamos o comportamento do consumidor para manter nosso mix sempre atualizado com as principais novidades do mercado, alinhando estilo, inovação e as preferências do nosso público”, explica Suzana.

A nova unidade amplia a presença da marca no Ceará, especialmente na Região Metropolitana de Fortaleza. A Azteca Calçados possui atualmente 16 lojas em operação, com atuação no Cariri cearense e em cidades da Paraíba e de Pernambuco. A empresa segue com seu plano de crescimento no Nordeste e já prevê a abertura de mais uma loja na região de Fortaleza.