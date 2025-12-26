Ceará tem reforço de 243 viagens extras de ônibus no Réveillon

A temporada de Réveillon contará com um reforço de 243 viagens extras de ônibus entre esta sexta-feira (26) e o dia 1º de janeiro de 2026. As empresas de transporte rodoviário estimam mais de 2,3 mil viagens no período, com um aumento de 12% em relação à média habitual.

Assim, os Terminais Rodoviários de Fortaleza devem receber mais de 52 mil passageiros durante esses sete dias, o que representa um crescimento de 24% sobre o fluxo normal.

O gerente da Socicam, administradora dos terminais da capital, Newston Fialho, afirmou que o dia de maior movimento deve ser no sábado (27), com aproximadamente 8,8 mil passageiros.

Destinos das viagens

Dentre os destinos mais procurados no Ceará estão: Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Quixadá.

Já os destinos interestaduais mais buscados são: Natal (RN), Recife (PE), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).