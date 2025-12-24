Diário do Nordeste
Gato entra em subestação da Enel em Tauá e causa apagão na cidade na terça-feira (23)

A empresa lamentou o ocorrido com o animal e afirma que foram tomadas as medidas adequadas para a remoção.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoa acende vela em meio a falta de energia elétrica.
Legenda: Segundo a distribuidora, o fornecimento de energia foi normalizado para todos os clientes em menos de 12 minutos.
Foto: Sasha Chornyi / Shutterstock

Moradores de Tauá, município localizado a 307,85 km de Fortaleza, ficaram sem energia elétrica por cerca de 12 minutos na noite da última terça-feira (23). O apagão temporário foi causado por um gato que entrou na subestação da Enel Distribuição Ceará na cidade e teve contato com um banco de capacitores.

Segundo a distribuidora, o incidente levou ao desligamento na subestação e afetou o fornecimento de energia para alguns clientes do município.

A Enel ainda afirmou que, após realizarem inspeção técnica e identificarem o motivo da ocorrência, os técnicos realizaram os reparos necessários e o fornecimento de energia foi normalizado para todos os clientes em menos de 12 minutos.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido com o animal e acrescentou que foram tomadas as medidas adequadas para sua devida remoção.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que, em 2025, a população do município é de 64.655 pessoas.

