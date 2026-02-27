Morreu aos 73 anos o jornalista e empresário cearense José Alberto Pinto Bardawil, fundador e presidente da TV União. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (27) pela Associação Cearense de Imprensa (ACI), em nota de pesar.

"A Associação Cearense de Imprensa lamenta profundamente o falecimento de José Alberto Bardawil, fundador da TV União, pioneiro da televisão no Ceará e figura emblemática do jornalismo e da comunicação local", diz o texto.

"Neste momento de luto, a ACI se une à família, aos amigos e aos colegas de profissão, estendendo condolências sinceras e solidariedade", conclui o comunicado.

A causa da morte do jornalista não foi divulgada.

Veja também Negócios Chegam da China os trilhos que faltavam para finalizar a Transnordestina Negócios Data center do TikTok no Ceará começa a operar em 2027, diz Omnia Negócios Maioria dos trabalhadores do CE ganhou até R$ 1.753 em 2025; veja profissões com os menores salários

Trajetória

José Alberto Bardawil nasceu em Fortaleza, em 19 de março de 1952, numa família de seis irmãos. O empresário começou sua carreira profissional no Banco Real, onde chegou ao cargo de diretoria.

Em 1988, adquiriu sua primeira licença para transmissão de televisão em canal aberto, inaugurando a TV União em Rio Branco, no Acre, como afiliada à Rede Bandeirantes.

A TV se tornou independente em 2000, e no ano seguinte foi inaugurada oficialmente uma filial em Fortaleza, vinculada à matriz da Rede União.

Em 2022, o empresário chegou a ser pré-candidato ao Senado Federal pelo PL.