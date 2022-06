Capitão Wagner anuncia apoio a pré-candidato do PL para o Senado mesmo sem decisão do partido

O pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (União Brasil), anunciou apoio à pre-candidatura do empresário Alberto Bardawil para o Senado Federal. Na última segunda-feira (30), o União Brasil, sigla presidida por Wagner no Ceará, havia anunciado, em evento interno, a pré-candidatura ao Senado do empresário Ésio de Sousa Júnior, esposo da deputada estadual Fernanda Pessoa (UB), pré-candidata à Câmara dos Deputados.

"Estou aqui do lado do nosso pré-candidato ao Senado da República pelo PL, nosso irmão Bardawil, pessoa que a gente conhece, grande comunicador e empresário de sucesso", declarou Wagner no vídeo divulgado pelo próprio Bardawil nesta quinta-feira (2).

PL dividido

Na fala, Wagner toma lado em uma disputa interna do PL, sigla do presidente Jair Bolsonaro (PL). A legenda está dividida em torno de três pré-candidaturas ao Senado. Além de Bardawil, disputam a vaga o vereador Inspetor Alberto e o pastor Francisco Fernandes.

O pleito interno tem criado atritos na sigla. A candidatura de Bardawil tem como principal fiadora a pré-candidata a deputada federal Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19.

Já Inspetor Alberto conta com apoio de integrantes da bancada legislativa do PL, como André Fernandes, Carmelo Neto e Dudú Diógenes.

Francisco Fernandes foi lançado pelo casal Dr. Jaziel, deputado federal, e Dra. Silvana, deputada estadual.

Antecipação

O anúncio de Wagner pegou de surpresa até mesmo a cúpula do PL Ceará. Segundo Acilon Gonçalves, presidente do partido no Estado, ainda não há uma decisão sobre quem será o candidato oficial na disputa.

"Não temos pressa. Estamos construindo um projeto político que seja um fator a promover o desenvolvimento e a qualidade de vida do povo cearense e brasileiro", disse por meio de nota.

Parlamentares bolsonaristas da sigla, que defendem o nome de Inspetor Alberto, marcaram para a próxima quarta-feira (8) uma reunião com Acilon para debater a pré-candidatura ao Senado Federal.

"O PL Ceará tem três pré-candidatos: Inspetor Alberto; José Bardawil; e Pastor Francisco Fernandes. Três pré-candidaturas legítimas e que dependendo do desempenho e da aceitação popular pré convenção, qualquer uma delas poderá ser a escolhida na convenção partidária", disse Acilon.

Correligionário

O anúncio de Wagner em favor de Bardawil também ocorre menos de uma semana após o União Brasil lançar um pré-candidato ao Senado. O nome escolhido, na última segunda-feira (30), foi o empresário Ésio de Sousa Júnior, esposo da deputada estadual Fernanda Pessoa. A informação foi compartilhada e confirmada pela parlamentar.

Ésio é empresário da área hospitalar e atua na administração de equipamentos filantrópicos no Ceará e no Piauí. Segundo Pessoa, Ésio sempre atuou ao lado de Capitão Wagner desde o início da carreira política do hoje deputado federal.

Antes de ser eleito vereador de Fortaleza, Wagner foi suplente da deputada na Assembleia Legislativa e chegou a assumir o cargo durante licença da parlamentar.

O deputado federal e pré-candidato ao Governo, Capitão Wagner, foi procurado pela reportagem, mas não respondeu.