Bolsonaro não estará presente no segundo dia de julgamento no STF, nesta quarta (26)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não estará no Supremo Tribunal Federal (STF) para o segundo dia do julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele e sete pessoas por tentativa de golpe. A informação foi confirmada pelo advogado do ex-presidente ao portal g1.

Segundo interlocutores, o recado de Bolsonaro já teria sido dado no primeiro dia de julgamento, mostrando que ele pretende enfrentar as acusações.

Nesta quarta (26), com sessão a partir das 9h30, a Primeira Turma do STF votará se os sete citados pela PGR devem virar réus por tentativa de golpe de Estado.

O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, irá se manifestar diretamente sobre a ação penal. Em seguida, votam os ministros Flávio Dino Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, respectivamente.

Com a votação encerrada, o colegiado terá decidido se o caso deve se transformar em uma ação penal e, caso ocorra, os acusados se tornam réus e irão responder em um processo penal no STF.

Além de Bolsonaro, também foram indiciados:

Walter Braga Netto, general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022;

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência - Abin;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa;

Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Caso se tornem réus e sejam condenados, os acusados podem receber pena de 40 anos de prisão.

