Acordo de Cid com Júnior Mano para vaga do Senado em 2026 foi feito antes de filiação ao PSB, diz senador

O senador Cid Gomes (PSB) voltou a defender o deputado federal Júnior Mano (PSB) para a disputa de uma das duas vagas ao Senado Federal em 2026. Durante entrevista no lançamento do Pacto Cearense pela Primeira Infância, na manhã desta segunda-feira (7), no Tribunal de Contas do Ceará (TCE), o ex-governador explicou que o acordo para a possível candidatura, inclusive, foi feito antes da filiação do parlamentar à legenda, oficializada em dezembro do ano passado.

“É claro que quando eu fui conversar com ele, eu disse para ele: ‘Se você vier para o PSB, o meu compromisso é: se o PSB tiver uma vaga de senador, essa vaga é sua’. Pronto, agora esse é um compromisso meu e dele. (...) Eu não tô aqui agora querendo antecipar a discussão disso, daquilo e acho que não é razoável fazer isso, tá certo? Mas na hora certa, que eu acho que não seja agora, eu vou defender aquilo que eu me comprometi com ele” Cid Gomes Senador do Ceará pelo PSB

Cid também fez questão de ressaltar que a defesa do nome de Júnior Mano vai ao encontro do objetivo do PSB de expandir a bancada na Câmara dos Deputados, classificando o parlamentar como “talvez o deputado que tenha mais relação com prefeitos e prefeitos comprometidos com ele”.

“Na hora que ele se desloca para uma candidatura majoritária, isso permite que a gente faça uma realocação dessas lideranças e isso ajudar a completar a eleição de vários candidatos, que já são deputados e que vão para a reeleição, e outros novos que não são ainda e que pretendem ser”, salientou.

Mesmo assim, o senador reforçou que a atitude trata-se de um “compromisso pessoal” e que não quer antecipar o debate em torno das possíveis candidaturas. “Isso é um tema para ser discutido em junho, julho, agosto de 2026. Portanto, nós estamos longe”, ponderou.

O político também vê com naturalidade a ventilação de outros nomes para a corrida eleitoral pelo Senado, como o do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. “Eu defendo que a gente possa ter muitas alternativas para com muitas alternativas a gente apresentar, formalizar com a nossa aliança, os melhores nomes. Nomes que sejam fruto de um desejo coletivo e não de um projeto pessoal”, defendeu.

META DE EXPANSÃO PARA O PSB

Segundo Cid Gomes, o intuito do PSB é eleger entre cinco e seis deputados federais e 12 vagas na Assembleia Legislativa do Ceará, onde o partido detém a maior bancada da Casa atualmente, com nove assentos.

“Essa é a minha prioridade. ‘Ah, a sua candidatura?’. Minha candidatura está em segundo plano. Primeiro, é importante a gente fazer uma bancada boa de deputados federais e uma bancada boa de deputados estaduais. Reeleger o Elmano, tá certo? E bom, se sobrar alguma coisa para mim, muito bem, vou examinar na hora certa”, complementou.

