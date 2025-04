O ex-presidente da República Fernando Collor foi preso, na madrugada desta sexta-feira (25), em Maceió (AL), após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota enviada ao g1, a defesa do ex-presidente informou que a prisão aconteceu às 4h. "O ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se custodiado, no momento, na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana. São estas as informações que temos até o momento", afirmou a defesa.

Moraes rejeitou, nessa quinta-feira (24), os recursos da defesa do ex-presidente contra a condenação de 8 anos e 10 meses em regime fechado, fruto das investigações da Operação Lava Jato, por envolvimento no esquema de corrupção na BR Distribuidora.

Na decisão, o ministro determinou o cumprimento imediato da pena, e, em pedido enviado ao presidente da corte, Luís Roberto Barroso, solicitou que o plenário virtual do Supremo confirme ou rejeite a decisão. A sessão está marcada para começar às 11h de desta sexta e terminar às 23h59.

Veja também PontoPoder Saiba quem é Frederico Siqueira, novo ministro das comunicações do governo Lula PontoPoder Bolsonaro segue na UTI e novo boletim médico aponta 'piora clínica'; veja detalhes do quadro

Relembre condenação

Em 2023, o ex-presidente foi condenado, pelo próprio STF, mas não começou a cumprir a pena na época porque aguardava os recursos.

No processo, o político alagoano foi considerado culpado pelo recebimento de R$ 20 milhões em propinas da UTC Engenharia em troca do direcionamento de contratos de BR Distribuidora.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que, entre 2010 e 2014, quando era senador, Collor usou a influência política para nomear aliados a diretorias estratégicas da BR. O objetivo seria viabilizar o esquema de direcionamento de contratos em troca de "comissões" supostamente pagas pela UTC.

Os contratos direcionados envolveriam obras nos terminais de distribuição de Duque de Caxias (RJ), Manaus (AM), Caracaraí (RR), Oriximiná (PA), Cruzeiro do Sul (AC) e Porto Nacional (TO).

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil.