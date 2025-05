Acordo entre Camilo, Elmano e Guimarães vai manter Conin na presidência do PT no Estado

O PT do Ceará terá uma solução negociada em sua eleição interna. Após articulações envolvendo o ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o deputado federal José Guimarães, as principais lideranças da legenda selaram acordo em torno do nome de Antônio Filho, o Conin, para seguir na presidência estadual do partido.

Conin é ligado a Guimarães e integra o Campo Democrático, corrente majoritária do partido no Estado. A negociação ocorre após a movimentação recente de aliados de Camilo e Elmano, que criaram o Campo Popular — nova força interna com pretensões de ampliar espaço e influência na legenda, conforme a coluna revelou anteriormente.

Havia expectativa de disputa entre as correntes, mas prevaleceu a tese da composição, em busca de unidade do partido rumo às eleições de 2026.

Embate exige mais articulação

Em Fortaleza, no entanto, o cenário ainda exige mais articulação. O Campo Popular lançou o nome do ex-deputado Antônio Carlos para presidir o diretório municipal, mas há resistência de setores ligados à deputada Luizianne Lins, como a vereadora Mari Lacerda, do Campo de Esquerda.

A costura em Fortaleza promete capítulos decisivos nas próximas semanas.