Indústria alerta que falta de linhas de transmissão está travando investimento bilionário no Ceará

Na celebração do Dia da Indústria, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), na última quinta-feira (8), o presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, reforçou um alerta estratégico para a consolidação de grandes projetos estruturantes no Ceará: a carência de linhas de transmissão de energia. Segundo ele, a elevada produção de energias renováveis no Ceará e no Nordeste esbarra em um problema de infraestrutura.

Esses investimentos precisam ser executados pelo Governo Federal, por meio do Ministério de Minas e Energia. Reiteradamente, o setor produtivo tem reclamado da morosidade no tratamento do tema, mesmo com projetos bilionários batendo à porta do Ceará — como os de hidrogênio verde e DataCenters.

Presente ao evento, o governador Elmano de Freitas (PT) reconheceu a urgência dos investimentos e afirmou que o Estado do Ceará acompanha de perto o tema, atuando para viabilizar as soluções necessárias. Inclusive, na última viagem que fez à China, elmano disse ter conversado com empresas do país que possam atuar no segmento.

Veja também Negócios Ceará negocia com empresas chinesas e governo federal solução para linhas de transmissão, diz Elmano Negócios Sem acesso à rede elétrica, projetos com investimentos de R$ 115 bilhões ficam travados no Ceará

Ricardo Cavalcante, que está interinamente à frente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), lembrou que a região avançou no setor energético, mesmo com a ausência das linhas de transmissão.

“Nos causa indignação ver como a questão das linhas de transmissão tem sido tratada. Em 2022, a Câmara Setorial de Energia do Ceará, presidida pela Fiec, encaminhou ao Ministério de Minas e Energia um documento indicando, ano a ano, as necessidades de capacidade de conexão energética para atender aos novos investimentos no Pecém. E a indignação aumenta ao vermos que os investimentos necessários nas linhas de transmissão representam menos de 2% do valor dos projetos que podem ser viabilizados no Pecém”, afirmou.

Projetos sem autorização

A crítica se apoia em fatos recentes. Reportagem do Diário do Nordeste mostrou que, por falta de acesso à rede elétrica, ao menos cinco grandes projetos — entre eles o megadatacenter fruto da parceria entre a Casa dos Ventos e o TikTok — não obtiveram autorização para instalação no Ceará. O valor estimado dos investimentos travados ultrapassa R$ 11,5 bilhões.

Elmano reconhece gargalo e afirma que o Ceará está "atuando fortemente"

O governador Elmano de Freitas ecoou a preocupação do setor produtivo. “Temos hoje energia sobrando, mas falta linha para transmiti-la”, disse o petista, ao comentar o recente leilão promovido pelo Governo Federal, que licitou cerca de 1.900 quilômetros de novas linhas de transmissão que deverão beneficiar o Estado. Esses investimentos, no entanto, estão previstos apenas para o fim de 2029.

Elmano destacou que o governo estadual está em articulação com o Ministério de Minas e Energia e com investidores privados para garantir que o Ceará seja contemplado. Nos bastidores, esta coluna apurou que o Estado analisa, inclusive, a possibilidade de atuar com recursos próprios no setor.