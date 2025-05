Ceará negocia com empresas chinesas e governo federal solução para linhas de transmissão, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) informou que, durante sua viagem à China para tratar do polo automotivo, também buscou parcerias com empresas do setor de energias renováveis, com o objetivo de enfrentar os desafios existentes na área.

Atualmente, o segmento enfrenta uma crise causada pela falta de linhas de transmissão para escoar a energia gerada nos parques eólicos e solares. A situação preocupa investidores, especialmente porque o hub de Hidrogênio Verde (H₂V) e os data centers exigirão grande demanda de eletricidade.

Diante desse cenário, o governo do Estado já havia sinalizado a intenção de investir, com recursos próprios, na construção da infraestrutura necessária, conforme informou o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, em fevereiro deste ano.

Em abril deste ano, o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Domingos Filho, confirmou que foi proposto ao Ministério de Minas e Energia (MME), responsável pela regulamentação das linhas de transmissão, um investimento de cerca de R$ 700 milhões com recursos públicos. Dessa vez, porém, o governador menciona a busca por parcerias.

“Estivemos na China em busca de diálogo com algumas empresas do setor de energia, e abriu-se um canal muito positivo para que o Estado, em parceria, possa resolver esse desafio fundamental para o Porto do Pecém, especialmente no que diz respeito ao H₂V e aos data centers”, afirmou Elmano, durante cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Industrial, na noite desta quinta-feira (8), em Fortaleza.

Segundo o governador, novos detalhes serão divulgados após a reunião com o MME, que tratará de uma solução de curto prazo para o gargalo energético.

"A solução de médio prazo já é conhecida: trata-se dos leilões. Já a de curto prazo exige uma inovação nessa área, e só faremos o anúncio quando todas as condições estiverem devidamente asseguradas”, frisou. A data da reunião, no entanto, ainda não foi informada.

Sobre o polo automotivo, foco da viagem à China, o governador não citou nomes de empresas, mas afirmou que foi consolidada a construção de uma montadora de multimarcas. Segundo ele, um contrato já foi assinado e há a expectativa de que a fabricação de veículos no Ceará comece "em breve".

Fiec questiona lentidão do governo federal

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, observou ter havido avanços nos setores de hidrogênio verde (H2V) e data centers, mas dentro dos limites estabelecidos pelo governo federal.

Segundo ele, é necessário ampliar as licitações para novas linhas de transmissão, considerando que esses investimentos são assumidos pelo setor privado.

“Esse crescimento vem sendo autorizado por eles. Então, a perplexidade que temos hoje é a seguinte: não olharam para isso? O que foi que faltou?”, disse, referindo-se ao governo federal, ponderando que está em diálogo com o governo do Estado.

“O que precisamos é que o governo federal libere não apenas os estudos, mas também as linhas de transmissão, porque essas estruturas não serão custeadas pelo poder público. Todas serão financiadas pela iniciativa privada", completou.

Em seu discurso, Ricardo Cavalcante disse que "causa indignação ver como a questão das linhas de transmissão tem sido tratada".

"E a indignação aumenta, ao vermos que os investimentos necessários nas linhas de transmissão representam menos de 2% do valor dos projetos que podem ser viabilizados no Pecém", disse.

Ricardo Cavalcante afirmou ainda que há "algo errado na forma como está sendo discutida essa questão", mas destacando que "esses investimentos serão feitos pela iniciativa privada, necessitando apenas de ações do governo federal".

Por sua vez, o governador, também ao discursar, reconheceu que há um "atraso enorme" nessa questão. "Esse estado é excedente de energia, produtor de energia em excesso e nós não temos linha de transmissão suficiente para escoar a produção de energia que hoje temos".

Contudo, disse o governador, serão anunciadas "nas próximas semanas" medidas dos governos estadual e federal "para encontrar uma saída para esse gargalo da economia do Estado do Ceará".

Como é o trâmite para construir uma linha de transmissão

O planejamento e a regulamentação de linhas de transmissão de energia são atribuições do Governo Federal. Cabe ao ministério de Minas e Energia (MME) planejar a expansão do sistema e definir se há necessidades de novas linhas para garantir o fornecimento de energia no País.

Em esforço conjunto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estipula as normas para a construção das linhas, fiscaliza o cumprimento dessas regras e promove leilões para conceder a operação das estruturas.

Já o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) fica responsável por coordenar a operação do sistema, viabilizando equilíbrio entre a oferta e a demanda de energia.

Após esse trâmite, são as empresas privadas que vão construir as linhas de transmissão, a partir dos leilões promovidos pela Aneel. As vencedoras investem na construção das linhas e na manutenção durante o período da concessão.

O que é um data center

Legenda: Com um investimento de mais de R$ 500 milhões, a V.tal construirá seu segundo data center em Fortaleza Foto: Divulgação

Um data center, conhecido também como centro de processamento de dados, é uma instalação destinada ao armazenamento e processamento massivo de informações digitais.

Nele, uma infraestrutura robusta composta por servidores, dispositivos de armazenamento e demais equipamentos de rede processa grandes volumes de dados, desde transações financeiras a conteúdos multimídia.

