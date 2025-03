Governo Federal emite certidão para funcionamento do Polo Automotivo do Ceará; entenda

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (26), que o Governo Federal — por meio do Ministério do Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (MDIC) — emitiu a certidão para o funcionamento do Polo Automotivo do Ceará no município de Horizonte. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

"Isso significa que a empresa que apresentou a proposta tem agora a garantia dos benefícios fiscais para que ela se instale no polo e passe a produzir veículos em nosso estado. Serão carros modernos, elétricos e híbridos, fabricados no Ceará. Obrigado ao presidente Lula e ao vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin! É mais desenvolvimento e empregos para nossa população!", escreveu Elmano nas redes sociais.

Veja anúncio do governador:

Em dezembro do ano passado, o governador apresentou ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), o projeto do Polo Industrial Automobilístico do Ceará, a ser instalado onde ficava a Troller, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O empreendimento, chamado pelo governador de Complexo Industrial Multimarcas, prevê que a reativação da produção substituirá o volume anual que era produzido pela Troller — de cerca de 1,4 mil veículos —, por uma unidade com capacidade de produzir até 80 mil unidades ao ano.

Foco principal na produção de carros elétricos e híbridos

O polo iniciará as atividades baseado em um modelo inédito de planta automotiva multimarcas no Brasil. No complexo serão produzidos veículos eletrificados e/ou híbridos, por encomenda de terceiros. Os primeiros veículos devem sair da linha de montagem ainda neste semestre.

Como anunciado pelo Governo em agosto do ano passado, em evento no Palácio da Abolição, serão investidos cerca de R$ 400 milhões no polo, com criação de 255 empregos diretos na primeira fase.

Veja também Negócios Polo automotivo contará com benefícios fiscais do Programa Mover e isenção de IPI, diz Elmano Negócios Ceará negocia com BYD instalação de fábrica de ônibus e caminhões elétricos em polo automotivo

Nesta fase, a estimativa de capacidade de produção é de 40 mil veículos, distribuídos em modelos para marcas distintas. O Estado, inclusive, possui acordos firmados para a produção de seis modelos de veículos eletrificados para três importantes marcas mundiais.

Nesse sentido, o complexo industrial tem como âncora e parceira a Comexport, maior empresa de comércio exterior e supply chain do Brasil. Marcas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche atuam no Brasil por meio da Comexport.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias