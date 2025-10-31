Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém galinhas em granja de Beberibe, no Ceará.

Negócios

Ceará perde para Pernambuco o posto de maior população de galinhas do Nordeste; veja lista

Quantidade de animais no território cearense cresce de forma mais tímida do que no estado vizinho

Luciano Rodrigues 01 de Outubro de 2025
Vista aérea de comunidade tomada pelo TCP

Segurança

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra tesoureiro do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que se aliou à GDE

O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo 17 de Setembro de 2025
imagem do carro spark

Opinião

General Motors produzirá carro elétrico no Polo Automotivo do Ceará

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 08 de Setembro de 2025
Veículo apreendido após perseguição da PRF em Horizonte (CE)

Segurança

PRF persegue e prende suspeitos de furtar residências em Horizonte, na Grande Fortaleza; assista

Câmeras de segurança registraram tentativa de fuga de criminosos

Redação 05 de Setembro de 2025
Elmano durante inauguração

Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

Mais de 260 estudantes estão matriculados na instituição

Redação 18 de Agosto de 2025
Bombeiro debelando fogo no local da ocorrência, onde homem foi preso por incendiar casa de enfermeira por não aceitar fim do relacionamento

Segurança

Homem é preso por incendiar casa de enfermeira no Passaré, em Fortaleza

Conforme a investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Redação 13 de Agosto de 2025
Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
Foto de Val da Ótica, primeira quilombola a tomar posse no Legislativo de Horizonte (CE)

PontoPoder

Câmara de Horizonte tem primeira mulher quilombola a assumir cargo no Legislativo da cidade

Val da Ótica substitui Irmão Bento, que se licenciou por um prazo de 60 dias alegando motivos pessoais

Bruno Leite 04 de Agosto de 2025
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas, do PT, na China

PontoPoder

Governo do Ceará é autorizado a pagar desapropriações para instalar Polo Automotivo em Horizonte

Projeto de lei enviado pelo Executivo ao Legislativo estadual foi aprovado nesta quarta-feira (2)

Bruno Leite 02 de Julho de 2025
Foto de caixas e potes de chocolates diversos, na recepção de delegacia, após serem roubados por um assaltante e recuperados pela Polícia, no Centro de Horizonte, no Ceará

Segurança

Suspeito de assaltar loja de chocolates é rendido por populares e preso no Ceará

O suspeito também teria tentado assaltar outro estabelecimento comercial, antes de roubar os chocolates, no Centro de Horizonte

Redação 29 de Junho de 2025
