Horizonte ganha novo mall com 13 lojas e investimento de R$ 16,8 milhões

O município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai receber um novo mall. Com inauguração prevista para a próxima terça-feira (25), o empreendimento terá investimento total de R$ 16,8 milhões em uma área de 4 mil metros quadrados, contará com 13 lojas e geração de 160 empregos diretos e 500 indiretos.

O Pátio Horizonte, como será chamado, é um investimento do Grupo Nidobox, que abrirá no município o primeiro supermercado. Além dele, serão inaugurados uma Farmácia Pague Menos e uma Selfit Academias, dentre outros empreendimentos. A maioria dos espaços já está negociada.

Segundo Nidovando Pinheiro, diretor-presidente do Grupo Nidobox, o município de Horizonte está em pleno crescimento populacional, com mais áreas para o desenvolvimento do setor do que Fortaleza.

"É um município com potencial imenso de oportunidade. Escolhemos no bairro Zumbi por conta de um bairro que tem um crescimento grande, além de bairros próximos. A gente tomou essa decisão que nem 2017, quando fomos para Maracanaú. Fizemos pesquisas e achamos uma cidade importante para levar esse mall", define.

Expansão do grupo foca na Grande Fortaleza

O Nidobox é a 9ª maior rede supermercadista do Ceará, com faturamento de R$ 253,6 milhões em 2024, conforme dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A loja em Horizonte será a 10ª da empresa, que conta com unidades em Fortaleza, Itapipoca, Maracanaú e Maranguape.

Conforme Nidovando Pinheiro, o Nidobox, embora tenha presença maior na Capital, com seis lojas, o foco da empresa sai de Fortaleza e passa a ser a Região Metropolitana.

Após a expansão para Maracanaú há oito anos, a empresa deve inaugurar um centro de compras na mesma cidade até 2027, em moldes similares ao do Pátio Horizonte.

"O Ceará tem se voltado muito para o mercado de malls. Nas pesquisas com o consumidor, ele tem buscado fazer compras onde possa encontrar outras oportunidades: ir à academia, à farmácia, e assim sucessivamente. O cliente está com muito menos tempo de estar em ambientes individuais", completa o empresário.

Ainda de acordo com Nidovando, Fortaleza "está muito bem assistida de malls", e "não há perspectiva" de abertura de novas unidades na Capital. O empresário também descarta inaugurações de novas lojas nos próximos meses, mantendo as dez unidades após o Pátio Horizonte.

Interior deve receber atacarejos do grupo

O único município do interior do Estado que conta com lojas do Nidobox é Itapipoca, no litoral oeste do Ceará. Conforme Nidovando, é ainda a única loja de atacarejo do grupo, tendência que deve ser mantida em futuras expansões para cidades mais distantes da Capital.

"Estamos sempre avaliando de região para região. Se tivermos que ir para o interior em uma região mais distante, seguiremos provavelmente com atacarejo. Se for na Capital ou Região Metropolitana, a gente seguirá na linha do varejo", declara.

Na análise feita pelo empresário, os atacarejos até chegaram a ameaçar a fatia de mercado correspondente ao varejo, mas como incorporaram outros elementos nas lojas, estão menos competitivos.