Trump retira 40% de imposto sobre café, carne e outros produtos brasileiros
A decisão foi publicada pela Casa Branca nesta quinta-feira (20).
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou, nesta quinta-feira (20), o imposto de 40% de alguns produtos brasileiros como café, carne bovina, castanha-do-pará, açaí e outros produtos agrícolas.
A decisão foi publicada pela Casa Branca e é válida para produtos que entraram no país a partir do dia 13 de novembro. "Determinei que certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à alíquota adicional de imposto ad valorem imposta pelo Decreto Executivo 14323", escreveu o presidente.
"Na medida em que a implementação desta ordem exigir o reembolso dos direitos aduaneiros cobrados, os reembolsos serão processados de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para tais reembolsos", continuou Trump.
Em 6 de outubro de 2025, participei de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas no Decreto Executivo 14323. Essas negociações estão em andamento".
Veja também
Redução de tarifas
Na última semana, os EUA já haviam decidido reduzir em 10% as tarifas de importação de quase 200 produtos alimentícios brasileiros, incluindo café, carne e açaí.
Agora, o imposto zerou para os produtos que estão na lista divulgada na última decisão.
Veja exemplos de produtos isentos da tarifa de 40%
- Carnes;
- Frutas;
- Café e chá verde;
- Especiarias;
- Óleos essenciais;
- Produtos religiosos como ervas e incensos tradicionais;
- Produtos congelados como polpas de frutas congeladas.