Trump retira 40% de imposto sobre café, carne e outros produtos brasileiros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou, nesta quinta-feira (20), o imposto de 40% de alguns produtos brasileiros como café, carne bovina, castanha-do-pará, açaí e outros produtos agrícolas.

A decisão foi publicada pela Casa Branca e é válida para produtos que entraram no país a partir do dia 13 de novembro. "Determinei que certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à alíquota adicional de imposto ad valorem imposta pelo Decreto Executivo 14323", escreveu o presidente.

"Na medida em que a implementação desta ordem exigir o reembolso dos direitos aduaneiros cobrados, os reembolsos serão processados de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para tais reembolsos", continuou Trump.

Em 6 de outubro de 2025, participei de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas no Decreto Executivo 14323. Essas negociações estão em andamento". Donald Trump Presidente dos Estados Unidos

Veja também Negócios Entenda o impacto da redução de tarifas impostas por Donald Trump para o Brasil Mundo Trump reduz tarifas de carne, café e frutas; medida vale de forma retroativa

Redução de tarifas

Na última semana, os EUA já haviam decidido reduzir em 10% as tarifas de importação de quase 200 produtos alimentícios brasileiros, incluindo café, carne e açaí.

Agora, o imposto zerou para os produtos que estão na lista divulgada na última decisão.

Veja exemplos de produtos isentos da tarifa de 40%