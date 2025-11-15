Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Entenda o impacto da redução de tarifas impostas por Donald Trump para o Brasil

Na prática, as tarifas para o Brasil tiveram redução de 10 pontos percentuais, reduzindo de 50% para 40%.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:54)
Negócios
Foco em um vendedor despejando um cesto cheio de açai no Ver-o-Peso, maior feira livre da America Latina, em Belem, no Para.
Legenda: O açaí está entre as frutas que tiveram a tarifa adicional de 10% eliminada com a ordem executiva do governo dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos anunciaram, na noite da última sexta-feira (14), a retirada da chamada taxa de reciprocidade, imposta a diversos países em abril deste ano. A medida, porém, manteve tarifa de 40% especificamente para produtos do Brasil. Com isso, na prática, as tarifas impostas sobre diversos alimentos brasileiros, como café, carne e sucos de frutas, além de frutas como açaí, goiaba, abacaxi e banana, tiveram redução de 10 pontos percentuais.

Além da taxa de reciprocidade aplicada em abril, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou, em julho, uma sobretaxa de 40% para produtos brasileiros, o que fez a tarifa chegar a 50% para o Brasil. Dessa forma, representantes do Governo Federal classificaram o recuo como uma boa notícia, mas disseram seguir atentos a itens que ainda não foram flexibilizados.

Setores da economia avaliam que a redução trouxe desvantagem para o País frente a concorrentes. Ao g1, o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Marcos Matos, afirmou que muitos dos países que também vendem produtos aos Estados Unidos já conseguiram avançar nas negociações.

“Enquanto a redução anunciada por Trump baixou as taxas do Brasil de 50% para 40%, outros países tiveram suas taxas zeradas”, afirmou Matos.

Representante da indústria, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, também destacou a urgência de o Brasil avançar nas negociações.

“É muito importante negociar quanto antes um acordo para o produto brasileiro voltar a competir em condições melhores no principal destino das exportações industriais brasileiras”, afirmou ele ao g1.

Veja também

teaser image
Negócios

Redução de tarifas é 'positiva', mas ainda há distorções, diz Alckmin

teaser image
Ingrid Coelho

Exportações do Ceará para EUA caem em 19 cidades após tarifaço e prejuízo passa de US$ 11 milhões

Mais produtos isentos

Em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o governo vai trabalhar para "corrigir distorções" contra as tarifas que continuam em vigor.

Conforme a Agência Brasil, Alckmin lembrou que, antes dessa ordem executiva publicada pelo governo norte-americano, 23% das exportações do Brasil para os Estados Unidos tinham tarifa zero. Após o anúncio, essa porcentagem de itens isentos de taxas subiu.

“Com essa decisão, aumentou para 26% a exportação brasileira zerada, sem alíquota. Então foi positivo e vamos continuar trabalhando. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante, no sentido do diálogo e da negociação. E também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio”, afirmou.

Sobre a manutenção da tarifa de 40% sobre o café, Alckmin disse que essa taxação ainda é alta. “Nós vamos continuar trabalhando para reduzir mais. Realmente, no caso do café, não tem sentido. Ainda é alta. E o Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, especialmente, arábica. Agora, são avanços sucessivos”, afirmou.

“Há uma distorção que precisa ser corrigida. Esse é o empenho que deve ser feito agora para melhorar a competitividade (do café brasileiro)”, afirmou Alckmin.

Impacto da redução para carnes e frutas

Representantes de setores de carnes e frutas ficaram mais otimistas sobre a redução das tarifas. Ainda conforme o g1, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, avalia a decisão dos EUA como “uma boa sinalização para o mercado brasileiro”.

A mudança foi “um avanço relevante para o setor”, na visão da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), mas ainda preocupa o fato de a uva, segunda fruta brasileira mais exportada para os EUA, não estar na lista das exceções.

Dados da associação apontam que as exportações da fruta para os EUA caíram 73% em valor e quase 68% em quantidade, considerando o terceiro trimestre deste ano e o mesmo período de 2024.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foco em um vendedor despejando um cesto cheio de açai no Ver-o-Peso, maior feira livre da America Latina, em Belem, no Para.
Negócios

Entenda o impacto da redução de tarifas impostas por Donald Trump para o Brasil

Na prática, as tarifas para o Brasil tiveram redução de 10 pontos percentuais, reduzindo de 50% para 40%.

Redação
Há 2 horas
Fachada da Câmara Municipal de Forquilha.
Papo Carreira

Câmara Municipal de Forquilha fará 1º concurso público de sua história

São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
Há 2 horas
Homem idoso, de terno escuro, camisa branca e gravata rosa clara, fala diante de microfones durante uma entrevista. Ele usa óculos de armação fina e tem cabelo curto e ralo. O fundo é desfocado, com tons claros e presença parcial de outras pessoas.
Negócios

Redução de tarifas é 'positiva', mas ainda há distorções, diz Alckmin

Permanecem assimetrias, inclusive, entre concorrentes diretos, como o Vietnã.

Redação
15 de Novembro de 2025
Aposta da Mega-Sena.
Negócios

7 apostas do Ceará acertam 5 dezenas na Mega-Sena; veja resultado

A maioria dos ganhadores no Estado apostou em Fortaleza.

Redação
15 de Novembro de 2025
Loterias da Caixa Econômica Federal e cédulas de 20, de 10 e de 50 reais dispostas sobre uma mesa com uma caneta azul ao lado.
Negócios

Loterias Caixa não farão sorteios neste sábado (15), Dia da Proclamação da República

O motivo se deve ao feriado nacional, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais.

Redação
15 de Novembro de 2025
Bebê branco usa óculos e toalha em pose de uma pessoa no espa
Negócios

Spa para bebês chega a Fortaleza e expõe onda de negócios infantis com valores até R$ 618

Com crescimento do mercado wellness, estabelecimentos apostam em novo nicho.

Mariana Lemos
15 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Ceará polo cafeeiro? Comece a apostar nessa ideia da Faec

Os pesquisadores da Embrapa e do Incaper gostaram do que viram na Ibiapaba, no Apodi e no Araripe

Egídio Serpa
15 de Novembro de 2025
Orelhão da Oi.
Negócios

Desembargadora suspende falência da Oi e empresa volta ao estágio de recuperação judicial

A decisão acolhe pedido do Itaú; Bradesco também havia solicitado a suspensão do processo.

Redação
14 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 772 em 14/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 303 de hoje 14/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 303 de hoje 14/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6018, desta sexta (14/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6018, desta sexta (14/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 100 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 100 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3539, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3539, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6879, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6879, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2849 – Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2849 – Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2849 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2886 de hoje, sexta-feira, 14/11; prêmio é de R$ 300 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2886 de hoje, sexta-feira, 14/11; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2886 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Mansueto falando ao microfone
Victor Ximenes

Mansueto alerta para desequilíbrio fiscal insustentável: “País não vai aguentar”

Victor Ximenes
14 de Novembro de 2025
Homem quebrando parede de casa durante reforma.
Negócios

Em quais casos não é possível participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Regras para adesão ao programa citam modelos de casa e condições para financiamento.

Mylena Gadelha
14 de Novembro de 2025
Montagem de aeroporto com e praia
Igor Pires

Voos internacionais ajudam a consolidar o Ceará como meca do kitesurf

Igor Pires
14 de Novembro de 2025
Sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza
Victor Ximenes

BNB desembolsa R$ 48 bilhões e vê lucro atingir R$ 2 bi no 3º trimestre

A carteira de crédito administrada pelo BNB alcançou R$ 173,8 bilhões, com expansão de 16,6% em relação a 2024.

Victor Ximenes
14 de Novembro de 2025
Acordo sobre tarifaço avança, diz Mauro Vieira após reunião com Marco Rubio
Negócios

Acordo sobre tarifaço avança, diz Mauro Vieira após reunião com Marco Rubio

Oficialização de relação bilateral pode sair ainda neste mês, segundo o chanceler.

Redação e AFP
14 de Novembro de 2025
Cliente comprando bilhetes na loteria Mega Sena em uma loja de apostas, com foco nas apostas e no painel de loteria ao fundo.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 100 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa nesta sexta (14) e saiba como apostar.

Redação
14 de Novembro de 2025
Negócios

Cresce Ceará 2025 debate desafios e oportunidades do comércio exterior

2ª edição do evento traz especialistas de economia e do comércio exterior para o debate

Agência de Conteúdo DN
14 de Novembro de 2025
Farmácia com atendentes no balcão, prateleiras cheias de medicamentos e computadores.
Negócios

Fortaleza tem média de 10 farmácias por bairro, mas só um chega a quase 100; veja ranking

Juntos, apenas três bairros reúnem cerca de 16% de todas as farmácias cearenses ativas.

Milenna Murta*
14 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Cearenses mergulham na Economia do Mar e descobrem segredos da pesca

No penúltimo dia da Missão Empresarial da Fiec em Portugal, os empresários aprenderam como empreender no oceano, respeitando a Economia Azul

Egídio Serpa
14 de Novembro de 2025
Imagem da Casa de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 1,1 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever 

As inscrições iniciam no dia 20 de novembro.

Redação
13 de Novembro de 2025
Fachada moderna de unidade da Hapvida sob céu azul.
Negócios

O que levou a Hapvida ao maior tombo desde a estreia na Bolsa e à perda de R$ 7 bilhões?

Empresa busca recuperar prejuízos com recompra de ações; nova reação do mercado deve ser sentida nesta sexta (14).

Letícia do Vale
13 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3538, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3538, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025