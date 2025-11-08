EUA abre investigação contra JBS e outras companhias de carne
Departamento de Justiça investiga formação de cartel entre processadoras de carne.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação contra as maiores empresas de processamento de carne que atuam no país, incluindo a brasileira JBS.
A ação é parte de um esforço para 'reprimir cartéis estrangeiros', segundo reportado pelo jornal NBC News.
Além da JBS, o documento da Casa Branca cita as empresas Tyson, Cargill e National Beef.
No mandato de Joe Biden, antecessor de Donald Trump, também houve acusação de abuso de poder econômico pelas empresas. As companhias negam as acusações, afirmando que a consolidação da indústria de carne ocorreu como todas as outras.
A JBS, que afirma ser a maior produtora de carne bovina dos EUA, não se posicionou sobre a nova investigação.
ALTA NO PREÇO DA CARNE
O presidente Donald Trump falou sobre o caso nas redes sociais. Ele afirmou, sem apresentar provas, que as companhias estão em 'conluio ilícito para manipular e fixar preços'.
“Ações devem ser tomadas imediatamente para proteger consumidor, combater monopólios ilegais e assegurar que essas companhias não estão lucrando ilegalmente em cima do povo americano”, disse.
A ofensiva ocorre em meio a alta no preço da carne nos Estados Unidos. Os rebanhos foram afetados pela seca e as importações do México foram reduzidas por risco de disseminação de uma praga.
Além disso, há impacto das tarifas de 50% aplicadas sobre os produtos brasileiros, incluindo a carne.
Trump sugeriu que o país importasse mais carne da Argentina, para reduzir os preços aos consumidores, mas foi criticado pelos produtores estado-unidenses.