EUA abre investigação contra JBS e outras companhias de carne

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação contra as maiores empresas de processamento de carne que atuam no país, incluindo a brasileira JBS.

A ação é parte de um esforço para 'reprimir cartéis estrangeiros', segundo reportado pelo jornal NBC News.

Além da JBS, o documento da Casa Branca cita as empresas Tyson, Cargill e National Beef.

No mandato de Joe Biden, antecessor de Donald Trump, também houve acusação de abuso de poder econômico pelas empresas. As companhias negam as acusações, afirmando que a consolidação da indústria de carne ocorreu como todas as outras.

A JBS, que afirma ser a maior produtora de carne bovina dos EUA, não se posicionou sobre a nova investigação.

ALTA NO PREÇO DA CARNE

O presidente Donald Trump falou sobre o caso nas redes sociais. Ele afirmou, sem apresentar provas, que as companhias estão em 'conluio ilícito para manipular e fixar preços'.

“Ações devem ser tomadas imediatamente para proteger consumidor, combater monopólios ilegais e assegurar que essas companhias não estão lucrando ilegalmente em cima do povo americano”, disse.

A ofensiva ocorre em meio a alta no preço da carne nos Estados Unidos. Os rebanhos foram afetados pela seca e as importações do México foram reduzidas por risco de disseminação de uma praga.

Além disso, há impacto das tarifas de 50% aplicadas sobre os produtos brasileiros, incluindo a carne.

Trump sugeriu que o país importasse mais carne da Argentina, para reduzir os preços aos consumidores, mas foi criticado pelos produtores estado-unidenses.