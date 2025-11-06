Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tribunal francês critica Louvre por negligência na segurança

No mês passado, cerca de R$ 550 milhões em joias foram furtados do museu.

Escrito por
e
(Atualizado às 11:00)
Mundo
Imagem mostra um guarda de segurança privado patrulha no pátio do museu do Louvre, em Paris, no dia 3 de novembro de 2025.
Legenda: Corte avalia que gestão privilegiou a aquisição de obras e a reforma das instalações museográficas.
Foto: JULIE SEBADELHA/AFP.

O Tribunal de Contas da França criticou o Museu do Louvre, em relatório apresentado nesta quinta-feira (6), ao afirmar que o local preferiu investir na aquisição de obras e em reformas de grande visibilidade do que gastar com segurança

No mês passado, cerca de R$ 550 milhões em joias imperiais foram furtadas do museu, o mais visitado do mundo. Desde o crime, a divulgação do documento era muito aguardada.

Roubo de joias históricas

Na ocasião, quatro suspeitos estacionaram uma escada elevatória sob uma das varandas do museu. Dois deles subiram e, com uma simples serra elétrica portátil, entraram na galeria de Apolo através de uma janela.

Em menos de 10 minutos, os criminosos roubaram oito joias históricas, incluindo um conjunto de brincos de safiras da antiga rainha francesa Maria Amélia.

Crime feito por amadores 

Segundo a promotoria de Paris, o crime foi feito por pessoas comuns, amadores, sem associação com o crime organizado

Inclusive, a coroa da Imperatriz Eugênia, cravejada de pedras preciosas e considerada a joia mais preciosa, caiu durante a fuga dos suspeitos.

Os assaltantes ainda abandonaram pelo caminho ferramentas e luvas, além de outros objetos na cena do crime. O caminhão de mudanças que os auxiliou na ação foi alvo de uma tentativa fracassada de incêndio.

Até o momento, quatro pessoas, três delas suspeitas de participação direta no assalto, foram acusadas e detidas. As joias continuam desaparecidas.

Veja também

teaser image
Mundo

Tiaras, brincos, colares e broches: veja quais foram as peças roubadas Museu do Louvre, em Paris

teaser image
Zoeira

Roubo cinematográfico no Louvre faz fãs compararem crime à série 'Lupin'

Louvre possui recursos, mas não hierarquização

No documento, a Corte avalia que, entre 2018 e 2024, a gestão do museu privilegiou a aquisição de obras e a reforma das instalações museográficas, investindo cerca de R$ 1 bilhão no período. 

Enquanto isso, a organização destinou somente R$ 531 milhões para a realização de obras de manutenção, restauração do palácio enquanto monumento histórico e adequação às normas atuais.  

O Tribunal advertiu que, apesar do equipamento possuir abundantes recursos, não possui hierarquização de seus muitos projetos, e acaba enfrentando problemas para financiar tudo que precisa. 

O que diz o Louvre?

A direção do museu declarou em resposta, publicada em conjunto com o relatório, que aceita a maioria das recomendações do Tribunal, mas considerou que a análise desconhece várias das ações realizadas pela administração no âmbito da segurança.

Pouco dias após o roubo milionário, a presidente do Louvre, Laurence des Cars, admitiu que o sistema externo de segurança por vídeo é "muito insuficiente".

Imagem mostra um guarda de segurança privado patrulha no pátio do museu do Louvre, em Paris, no dia 3 de novembro de 2025.
Mundo

Tribunal francês critica Louvre por negligência na segurança

No mês passado, cerca de R$ 550 milhões em joias foram furtados do museu.

Redação e AFP
Há 58 minutos
Chamas causadas por explosão após queda de avião nos EUA.
Mundo

Sobe para 12 o total de mortes após queda de avião nos EUA

O avião explodiu ao se chocar com instalações próximas ao aeroporto.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem da superlua de uma fotografia tirada em 5 de novembro de 2025 mostrando lua nascendo sobre a torre sineira da Catedral de Ajaccio, na ilha francesa da Córsega, no Mediterrâneo.
Mundo

'Superlua do Castor' é registrada nesta quarta-feira (5); veja imagens

Fenômeno é a maior superlua de 2025.

Redação
05 de Novembro de 2025
foto de Zohran Mamdani, prefeito eleito de Nova York.
Mundo

Quem é Zohran Mamdani, prefeito eleito de Nova York

Houve participação recorde da população na eleição.

Redação
05 de Novembro de 2025
Presidente do México sofre assédio ao interagir com eleitores; vídeo
Mundo

Presidente do México sofre assédio ao interagir com eleitores; vídeo

Homem tocou a cintura e o peito de Claudia Sheinbaum, tentando beijá-la no pescoço.

Redação
05 de Novembro de 2025
Queda de avião de carga nos EUA deixa sete mortos
Mundo

Queda de avião de carga nos EUA deixa sete mortos

O avião explodiu em chamas após atingir estabelecimentos comerciais perto do aeroporto

Redação e AFP
05 de Novembro de 2025
O presidente dos EUA, Donald Trump, segura um gráfico enquanto faz comentários sobre tarifas recíprocas durante um evento no Rose Garden intitulado
Mundo

'Tarifaço' de Trump começa a ser julgado pela Suprema Corte nos EUA

Os juízes ouvirão argumentos orais sobre se Trump agiu dentro da lei.

Redação
05 de Novembro de 2025
Morre aos 84 anos Dick Cheney, ex-vice-presidente americano
Mundo

Morre aos 84 anos Dick Cheney, ex-vice-presidente americano

O ex-congressista faleceu devido a complicações de uma pneumonia.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem oficial de Yifat Tomer-Yerushalmi.
Mundo

Após escândalo de tortura, Israel prende ex-procuradora por vazamento de vídeo

Caso reacende debate sobre o tratamento de palestinos detidos pelas forças militares israelenses.

Redação
03 de Novembro de 2025
Fotos de brasileira morta na Itália.
Mundo

Brasileira é morta com 27 facadas na Itália

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Jéssica Stapazzollo.

Redação
03 de Novembro de 2025
Helicóptero militar camuflado com a porta aberta, onde um integrante da tripulação está próximo à saída. Dois socorristas com capacetes amarelos e coletes vermelhos recebem um bebê enrolado em um cobertor colorido das mãos de uma pessoa vestida com uniforme verde, em uma operação de resgate.
Mundo

Estados Unidos anunciam ajuda de US$ 3 milhões para Cuba após furacão Melissa

Autoridades cubanas organizaram evacuação de mais de 700 mil pessoas.

Redação
03 de Novembro de 2025
Sobreviventes do terremoto no Afeganistão vasculham os escombros de uma casa danificada em uma vila em Tashqurghan, no distrito de Khulm, província de Samangan, em 3 de novembro de 2025.
Mundo

Terremoto no Afeganistão deixa pelo menos 20 mortos

Balanço provisório do governo indica ainda que 320 pessoas ficaram feridas.

AFP e Redação
03 de Novembro de 2025
Museu chegou a ser fechado após roubo no último domingo (19), mas já foi reaberto.
Mundo

Roubo no Museu do Louvre foi feito por 'amadores', afirma promotoria de Paris

Diversas joias foram levados do local com prejuízo de mais de meio bilhão de reais.

Redação
02 de Novembro de 2025
imagem mostra bombeiros com mangueira, carros estacionados, chamas e fumaça.
Mundo

Incêndio deixa 23 pessoas mortas em loja no México

A maioria das mortes pode ter sido por inalação de gases tóxicos

Redação
02 de Novembro de 2025
Um agente da polícia caminha na plataforma ao lado de um trem LNER Azuma na estação de Huntingdon, em Huntingdon, no leste da Inglaterra, em 1º de novembro.
Mundo

Ataque com faca em trem deixa pelo menos dez feridos na Inglaterra

Ocorrência foi registrada na noite de sábado (1º) em Huntingdon.

Redação
02 de Novembro de 2025
Karoline Leavitt fala durante conferência na Casa Branca.
Mundo

Governo Trump restringe acesso de jornalistas ao gabinete de imprensa da Casa Branca

Agora, repórteres precisarão de agendamento prévio para circular em áreas antes liberadas.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagens de sudaneses deslocados que fugiram de El-Fasher. Os temores aumentaram no Sudão em 28 de outubro, três dias depois que paramilitares tomaram a cidade estratégica de El-Fasher, em meio a relatos de atrocidades em massa e do assassinato de cinco voluntários do Crescente Vermelho em Kordofan.
Mundo

Sudão registra mais de 460 mortos após massacre em hospital

ONU condenou o ataque e o sequestro de seis profissionais de saúde.

Redação e AFP
30 de Outubro de 2025
Museu chegou a ser fechado após roubo no último domingo (19), mas já foi reaberto.
Mundo

Investigação sobre assalto ao Louvre tem cinco novas prisões

Vestígios de DNA foram analisados para encontrar um dos suspeitos.

Redação
30 de Outubro de 2025
Uma cama levada pelas enchentes é vista após a passagem do furacão Melissa pela cidade de San Miguel de Parada, na província de Santiago de Cuba, em 29 de outubro de 2025.
Mundo

Veja fotos do antes e depois da destruição causada pelo furacão Melissa

Tempestade é a mais forte dos últimos 175 anos e deixou ao menos sete mortos no Caribe.

Redação
29 de Outubro de 2025
Um homem olha para uma árvore caída em St. Catherine, Jamaica, pouco antes de o furacão Melissa atingir a costa em 28 de outubro de 2025. Ventos ferozes e chuvas torrenciais atingiram a Jamaica na terça-feira, quando o furacão Melissa atingiu a costa, a pior tempestade a atingir a nação insular e um dos furacões mais poderosos já registrados.
Mundo

Furacão Melissa avança em direção a Cuba e Bahamas após devastar ilhas do Caribe

Conforme o NHC, o centro do furacão se desloca a uma velocidade de 16 km/h.

Redação
29 de Outubro de 2025