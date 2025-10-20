Roubo cinematográfico no Louvre faz fãs compararem crime à série 'Lupin'
Lançada em 2021, "Lupin" se tornou o primeiro grande sucesso francês da Netflix
O roubo no Museu do Louvre, em Paris, neste domingo (19), parecia saído diretamente de um roteiro de série, e não demorou para os fãs de “Lupin”, sucesso da Netflix estrelado por Omar Sy, fazerem a conexão. Nas redes sociais, internautas lotaram os perfis do ator com comentários e brincadeiras, questionando “onde estava o Lupin” durante o assalto.
Segundo informações do Ministério Público da França, o crime aconteceu em uma operação rápida e precisa, que durou cerca de sete minutos. Os assaltantes entraram no museu por uma janela, acessaram a Galeria de Apolo, onde ficam relíquias e joias da antiga realeza francesa, e levaram nove peças da coleção de pedras preciosas, avaliadas em milhões de euros. Apesar da audácia da ação, ninguém ficou ferido e nenhum tiro foi disparado.
Entre os tesouros levados está a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, uma peça histórica composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. O artefato chegou a ser recuperado poucas horas depois, encontrado danificado em uma rua próxima ao museu.
As autoridades francesas ainda não identificaram os autores do roubo. As investigações incluem a análise de imagens de câmeras de segurança e o interrogatório de funcionários para rastrear os responsáveis.
Enquanto isso, o público transforma o episódio em um fenômeno de cultura pop. “Esse roubo no Museu do Louvre automaticamente me lembrou do Lupin”, comentou uma usuária no X. Outra brincou: “Eu, como boa fã da série, ganhei um novo hiperfoco hoje: o roubo no Louvre.” E um terceiro foi direto ao ponto no Instagram de Omar Sy: “Lupin adiantou a estreia, né?”.
Sinopse de 'Lupin'
Na série "Lupin", o ator Omar Sy dá vida a Assane Diop, um homem que se inspira nas aventuras do lendário ladrão Arsène Lupin, criado em 1905 pelo escritor Maurice Leblanc. Fã do personagem desde a infância, Assane usa sua astúcia e charme para planejar golpes engenhosos e buscar vingança pelo pai, injustamente acusado de roubo.
Lançada em 2021, a produção se tornou o primeiro grande sucesso francês da Netflix, conquistando público em diversos países. Em um dos episódios mais marcantes da primeira temporada, o protagonista realiza justamente um roubo no Museu do Louvre, coincidência que fez muitos fãs relembrarem a trama após o crime real. A série já conta com três temporadas disponíveis no streaming, e a quarta foi confirmada este ano, com as gravações em andamento em Paris, embora a estreia ainda não tenha data definida.