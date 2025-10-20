'Três Graças', novela de Aguinaldo Silva, estreia nesta segunda (20); veja elenco e entenda trama

A luta entre mocinha e vilões já é um clássico das telenovelas. Algumas até tentam fugir dessa linha, mas este não é o caso de "Três Graças", nova novela das 21h da TV Globo, que tem Aguinaldo Silva como um dos escritores e estreia nesta segunda-feira (20). O tema central se desenvolve por meio de Gerluce (Sophie Charlotte), a personificação da mulher indignada com as injustiças na comunidade onde vive.

Na sinopse, uma mistura de drama, mistério e até toques de humor, com uma vilã digna das icônicas de Aguinaldo Silva, que traz Arminda (Grazi Massafera), uma mulher sem escrúpulos envolvida com corrupção junto do amante Santiago Ferreti (Murilo Benício).

Legenda: Arminda será a primeira vilã de Grazi nas telenovelas brasileiras. Foto: Globo/Estevam Avellar.

"O Aguinaldo tem esse dom. Ele cria essas vilãs icônicas, né, que destoam, às vezes, um pouco da novela. A dificuldade é fazer essa Arminda com esse tom fora da curva sem caricatura, algo que também é muito difícil", compartilhou Grazi sobre a novela durante entrevista coletiva de lançamento.

História de "Três Graças"

Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) são as "três graças" dessa história e, como numa coincidência do destino, passam pela gravidez solo na adolescência.

A gravidez de Joélly, inclusive, é confirmada logo no início da trama, abalando Gerluce pela repetição da história. O caso ainda maior reside no fato de que ela se envolveu com Raul (Paulo Mendes), filho de Arminda (Grazi Massafera), um rapaz dependente de drogas e que afirma, logo de cara, a incapacidade de assumir a paternidade.

Já Arminda, mãe de Raul, é uma daquelas vilãs icônicas, que prometem todas as maldades possíveis dentro dessa história. Ela e Ferette comandam um esquema criminoso na comunidade fictícia da Chacrinha, distribuindo remédios falsificados e piorando a saúde da população.

Mas em meio a todo esse caos, Gerluce ainda consegue lutar por dias melhores para a mãe e a filha, enfrentando uma rotina difícil diariamente, conciliando trabalho e estudos. O espaço para o amor, inclusive, só surge quando ela conhece o policial Paulinho Reitz (Romulo Estrela), relação que enfrentará diversos obstáculos.

Legenda: Gerluce e Paulinho devem formar par romântico ao longo dos capítulos de Três Graças. Foto: Globo/Estevam Avellar.

O universo de "Três Graças" ainda engloba todos os personagens da comunidade da Chacrinha como Joaquim (Marcos Palmeira), pai de Gerluce, Viviane (Gabriela Loran), Misael (Belo), Júnior (Guthierry Sotero) e Bagdá (Xamã), por exemplo.

E como falar dessa história sem citar os vilões? Grazi e Murilo terão a responsabilidade de interpretar Arminda e Santiago, dois inescrupulosos e amantes, que reafirmam a todo o momento o desprezo por pessoas de classe social inferior. Cada dia mais ricos, eles escondem diversos segredos, que deverão ser vistos mais profundamente no decorrer a novela.

Veja parte do elenco da trama

Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte)

Filha de Lígia (Dira Paes) e mãe de Joélly (Alana Cabral), possui forte senso de justiça e assume as responsabilidades da casa para promover o bem-estar da família. No início da trama, vai trabalhar como cuidadora de Josefa (Arlete Salles) na residência de Arminda (Grazi Massafera).

Arminda de Melo Dantas (Grazi Massafera)

Amante de Santiago Ferette (Murilo Benício), ela é filha de Josefa (Arlete Salles) e mãe de Raul (Paulo Mendes). Descrita como egoísta e cruel, ela participa de um esquema criminoso ao lado de Ferette.

Santiago Ferette (Murilo Benício)

Legenda: Murilo Benício fará o vilão de "Três Graças", o empresário Santiago Ferrete. Foto: Globo/Estevam Avellar.

O empresário é casado com Zenilda (Andréia Horta) e pai de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes). No entanto, ele esconde que é amante de Arminda (Grazi Massafera) e com ela planeja diversas falcatruas. Apesar disso, é super respeitado.

Paulinho Reitz (Romulo Estrela)

Paulinho trabalha na delegacia com a estagiária Eduarda (Gabriela Medvedovsky) e o delegado Jairo Barroso (André Matos), conhecido pela integridade no que faz. Ele vai se apaixonar por Gerluce.

Lígia Maria das Graças (Dira Paes)

É a mãe de Gerluce (Sophie Charlotte) e avó de Joélly (Alana Cabral). Desde o início da novela, sofre de uma doença pulmonar grave e passa a ser cuidada pela filha.

Joélly Maria das Graças (Alana Cabral)

Filha de Gerluce (Sophie Charlotte), neta de Lígia (Dira Paes), ela engravida de Raul (Paulo Mendes), filho de Arminda (Grazi Massafera), logo no começo da trama. A história promete passar por inúmeras dificuldades.

Bagdá (Xamã)

Legenda: Bagdá é interpretado por Xamã em Três Graças. Foto: Globo/Estevam Avellar.

Chefe do tráfico de drogas da Chacrinha, assumiu o comando depois da prisão de Jorginho Ninja (Juliano Cazarré). Ele deve perseguir Raul (Paulo Mendes), impactando diretamente na gravidez de Joélly.

Com estreia marcada para esta segunda-feira (20), "Três Graças" substitui "Vale Tudo" na faixa das 21 e é criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios, produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.