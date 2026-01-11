'Globo Rural' deste domingo (11) relembra as melhores reportagens de 2025

A partir deste domingo (11), o “Globo Rural” vai relembrar os melhores momentos de 2025 e também alguns clássicos dos 46 anos do programa: é o baú do Globo Rural.

Veja a prévia do programa

Que horas começa o Globo Rural hoje (11)?

O "Globo Rural" começa às 8h40, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay, com término previsto para as 10h15.