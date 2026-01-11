'Globo Rural' deste domingo (11) relembra as melhores reportagens de 2025
Atração, que completou 46 anos no ar, relembra o melhor do ano passado.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:01)
A partir deste domingo (11), o “Globo Rural” vai relembrar os melhores momentos de 2025 e também alguns clássicos dos 46 anos do programa: é o baú do Globo Rural.
Veja também
Veja a prévia do programa
Que horas começa o Globo Rural hoje (11)?
O "Globo Rural" começa às 8h40, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay, com término previsto para as 10h15.
Assuntos Relacionados