Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Big Day ao vivo: acompanhe a lista de participantes do BBB 26

20 candidatos estarão em 5 casas de vidro e serão escolhidos 10 em votação do público

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:16)
Zoeira

Os possíveis participantes do grupo Pipoca BBB 26 estão sendo anunciados nesta sexta-feira (9), no Big Day, com a abertura das 5 casas de vidro em todo o país. São 20 participantes, mas somente 10 vão estar na casa mais vigiada do Brasil. 

A escolha de quem vai entrar será por votação do público, que vai escolher um homem e uma mulher de cada casa. Cada casa conta com 4 candidatos: dois homens e duas mulheres. 

Os nomes serão anunciados durante a programação da TV Globo, no gshow e no Globoplay

Veja os participantes das casas de vidro do BBB 26

Casa de vidro Norte  

Lívia

Livia, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, sorrindo com seus brincos de penas.
Legenda: Lívia de Parintins, no Amazonas.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Lívia é dançarina, influenciadora digital, e tem 26 anos. Ela nasceu em Parintins e atualmente mora em Manaus, Amazonas, e ocupa a posição de Rainha do Boi Garantido, mas já foi porta-estandarte e artesã, pintando as alegorias da agremiação folclórica.

“Subi de cargo, fui promovida”, destaca ela sobre a jornada na tradição folclórica. Foi criada em uma família humilde e ressalta que o afeto e o amor marcaram mais que a falta de bens. Já trabalhou como garçonete em bares e na função de descascar tucumã. Quando teve um progresso financeiro, levou a família para a capital do estado, onde vivem hoje. Tem vontade de cursar o ensino superior, mas ainda não conseguiu conciliar os estudos com o ritmo de trabalho.   

A nortista assume que é controladora e mandona, e que não tolera injustiça. Considera-se impulsiva e estressada quando em competições, mas acredita que no BBB conseguiria se segurar. Adora resistência e pensa que aguentaria firme nas provas, já que está acostumada com a rotina de shows e viagens. “Isso para mim seria moleza”, conta.

Marciele 

Marciele, participante da Casa de Vidro - Norte do Big Brother Brasil, sorri vestindo um top azul de crochê e brincos tribais coloridos. A imagem destaca seus dados: 32 anos, dançarina, de Juruti-PA.
Legenda: Marciele é de Juruti, no Pará.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos, e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, passou a infância em meio à floresta e cresceu numa família cuja fonte de renda sempre foi a agricultura, especialmente a produção de farinha. Passou por dificuldades quando mais nova, morou com diferentes familiares e, durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se sustentar.

Com gosto pela dança, sua vida mudou em 2016, quando foi convidada para fazer um teste no Boi Caprichoso. “Sou o improvável que deu certo”, avalia ela, que conta ainda ser uma pessoa controladora, com tendência a liderança. Nas horas vagas, gosta de ir a cachoeiras e aproveitar o tempo com amigos e família.  
   
Entende que estar no BBB é lidar com o imprevisível e deseja conquistar o prêmio para mudar a realidade da família. Afirma que não gosta de renunciar a suas opiniões; é uma pessoa de posicionamento forte, pé no chão e que sabe aonde quer chegar. Para Marciele, “não vale mentir nem trapacear”. Ela entrega que quando se sente subestimada, resgata forças para superar seus limites. Observadora que é, afirma saber usar sua energia com estratégia.

Brigido

Brigido, participante da Casa de Vidro - Norte do Big Brother Brasil, 34 anos, empreendedor e diretor de escola de Manaus-AM.
Legenda: Brigido é de Manaus.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Brigido, 34 anos, é nascido e criado em Manaus, Amazonas. Formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, ele o posto de diretor de uma escola particular fundada por sua família na capital do estado. Conta ter reerguido a instituição após dificuldades financeiras e hoje usa o ambiente escolar para inovar e empreender, dando mentorias para profissionais do setor.

Considera-se um líder nato, diz ser teimoso e que gosta de vencer na base de argumentos. Acredita ter inteligência emocional: sabe a hora de discutir, mas também o momento de interagir de forma leve. Apesar disso, não tem medo de arriscar: “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, revela.   
   
Ele ressalta que ambientes desafiadores ajudaram a moldar quem é hoje. Fala que reconhece os prós e contras da exposição no reality, mas não sente receio. “Vou fazer a minha equipe e tirar o melhor de cada um para chegar mais longe”, declara. Afirma, ainda, que não pretende manipular ninguém, mas convencer os colegas de suas opiniõe

 

Assuntos Relacionados
Big Day ao vivo: acompanhe a lista de participantes do BBB 26
Zoeira

Big Day ao vivo: acompanhe a lista de participantes do BBB 26

20 candidatos estarão em 5 casas de vidro e serão escolhidos 10 em votação do público

Redação
Há 22 minutos
Montagem com fotos dos personagens protagonistas de Coração Acelerado. Isadora Cruz aparece de vestido preto, Felipe Bragança com terno na cor vinho e Isabelle Drummond com jaqueta preta.
Zoeira

Universo sertanejo é aposta de 'Coração Acelerado'; veja detalhes do lançamento da novela

Com estreia marcada para o dia 12 de janeiro, novela ganhou repertório de músicas e muita pesquisa nos bastidores.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Casa de vidro montada em São Paulo (SP).
Zoeira

Globo revela primeiras imagens das casas de vidro do BBB 26

Cinco instalações foram montadas em diferentes regiões do País.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Hoje vivendo em Manaus, Vyni afirma se identificar com a região Norte do país.
Zoeira

'Pode ir me tirando', diz Vyni após ser listado entre ex-BBBs cearenses

Comentário do caririense gerou críticas após publicação da TV Verdes Mares.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Patixa Teló ganhou reconhecimento nacional quando participou do reality Rancho do Maia.
Zoeira

Patixa Teló marca presença em ação do BBB 26; conheça a influencer

A "Rainha do Amazonas" participou do “Espiadinha BBB 26” - mas não é sister.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Munik Nunes vestindo blazer preto elegante tirando uma selfie no espelho em um banheiro ou closet com paredes de mármore.
Zoeira

Dez anos após o BBB, Munik Nunes compartilha rotina da maternidade

Campeã do reality mantém fama como influenciadora.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt na casa do bbb 26
Zoeira

BBB 26: Veja horário e como assistir ao 'Big Day'

Ao longo do dia, a programação da TV Globo abrirá espaço para revelar os candidatos ao grupo Pipoca.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A última novela de Fernanda Paes Leme na Globo foi em 2012.
Zoeira

Fernanda Paes Leme volta à Globo em novela vertical

Atriz será vilã de nova produção curta do Globoplay.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Marcelo Dourado participou duas vezes do BBB, e foi o campeão da edição de 2010.
Zoeira

TBT do BBB: veja participantes que voltaram ao reality em mais de uma edição

Reality show da Globo já apostou em veteranos antes do BBB 26.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Bruna Furlan é neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega e tem 24 anos.
Zoeira

Neta de Carlos Alberto revela câncer com metástase aos 24 anos

Bruna Furlan falou sobre o diagnóstico nas redes sociais.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem de salas de edições anteriores para matéria sobre BBB 26.
Zoeira

Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores

Reality busca trazer mudanças divertidas e inovadoras a cada ano.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do apresentador Tadeu Schmidt sentado no sofá da sala do BBB 26.
Zoeira

Decoração BBB 26: veja os primeiros spoilers e temas da casa

Materiais, texturas e objetos icônicos ajudam a contar a narrativa da nova temporada.

Raísa Azevedo
08 de Janeiro de 2026
Priscilla descartou a possibilidade de participar do BBB 26, já que irá estrear peça em São Paulo em fevereiro.
Zoeira

Priscilla usa rumor de BBB 26 para divulgar musical

Cantora negou confinamento e confirmou estreia como Susi nos palcos.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Pessoa em pé à beira de uma piscina em um cenário amplo e bem iluminado, vestindo suéter claro de manga longa e calça escura. Ao fundo, há espreguiçadeiras, iluminação cênica e uma estrutura arquitetônica moderna com área de convivência, criando a atmosfera de um espaço residencial ou de reality show ao ar livre. A pessoa é Tadeu Schmidt.
Zoeira

Confira as primeiras fotos da casa do BBB 26

A nova temporada estreia no próximo dia 12 de janeiro.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do jornalista Conrado Corsalette, que morreu aos 47 anos.
Zoeira

Jornalista Conrado Corsalette morre aos 47 anos

Comunicador deixa duas filhas, de 13 e 11 anos.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt
Zoeira

BBB 26 começa a movimentar o jogo nesta sexta (9); saiba o que muda

A emissora decidiu "antecipar" detalhes da nova edição do programa em três dias.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Xamã e Sophie Charlotte se beijando em barco na orla de cidade baiana.
Zoeira

Sophie Charlotte e Xamã terminaram? Internautas apontam fim do casal

Entenda o que está por trás das especulações.

Carol Melo
08 de Janeiro de 2026
Homem vestido como Harry Potter, com óculos, segurando uma varinha mágica e cantando em um microfone.
Zoeira

Cantor sósia de Harry Potter muda nome após notificação da Warner

Baiano conhecido como “Harry, O Bruxo” retirou referência ao personagem.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Isabelle Drummond.
Zoeira

‘Sou apaixonada por sertanejo’, diz Isabelle Drummond sobre nova novela

Atriz interpreta Naiane em 'Coração Acelerado', mas revelou relação antiga com o gênero musical.

Mylena Gadelha
07 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o pronunciamento da cantora Flay
Zoeira

Flay fala em acerto com a Globo, mas participação no BBB 26 é cancelada após vazamento

A cantora afirmou que foi procurada pela produção do reality, chegou a reorganizar a carreira, mas teve o convite suspenso depois da informação vir a público.

Lucas Monteiro
07 de Janeiro de 2026