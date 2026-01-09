Big Day ao vivo: acompanhe a lista de participantes do BBB 26

Os possíveis participantes do grupo Pipoca BBB 26 estão sendo anunciados nesta sexta-feira (9), no Big Day, com a abertura das 5 casas de vidro em todo o país. São 20 participantes, mas somente 10 vão estar na casa mais vigiada do Brasil.

A escolha de quem vai entrar será por votação do público, que vai escolher um homem e uma mulher de cada casa. Cada casa conta com 4 candidatos: dois homens e duas mulheres.

Os nomes serão anunciados durante a programação da TV Globo, no gshow e no Globoplay

Veja os participantes das casas de vidro do BBB 26

Casa de vidro Norte

Lívia

Legenda: Lívia de Parintins, no Amazonas. Foto: Divulgação/TV Globo.

Lívia é dançarina, influenciadora digital, e tem 26 anos. Ela nasceu em Parintins e atualmente mora em Manaus, Amazonas, e ocupa a posição de Rainha do Boi Garantido, mas já foi porta-estandarte e artesã, pintando as alegorias da agremiação folclórica.

“Subi de cargo, fui promovida”, destaca ela sobre a jornada na tradição folclórica. Foi criada em uma família humilde e ressalta que o afeto e o amor marcaram mais que a falta de bens. Já trabalhou como garçonete em bares e na função de descascar tucumã. Quando teve um progresso financeiro, levou a família para a capital do estado, onde vivem hoje. Tem vontade de cursar o ensino superior, mas ainda não conseguiu conciliar os estudos com o ritmo de trabalho.

A nortista assume que é controladora e mandona, e que não tolera injustiça. Considera-se impulsiva e estressada quando em competições, mas acredita que no BBB conseguiria se segurar. Adora resistência e pensa que aguentaria firme nas provas, já que está acostumada com a rotina de shows e viagens. “Isso para mim seria moleza”, conta.

Marciele

Legenda: Marciele é de Juruti, no Pará. Foto: Divulgação/TV Globo.

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos, e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, passou a infância em meio à floresta e cresceu numa família cuja fonte de renda sempre foi a agricultura, especialmente a produção de farinha. Passou por dificuldades quando mais nova, morou com diferentes familiares e, durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se sustentar.

Com gosto pela dança, sua vida mudou em 2016, quando foi convidada para fazer um teste no Boi Caprichoso. “Sou o improvável que deu certo”, avalia ela, que conta ainda ser uma pessoa controladora, com tendência a liderança. Nas horas vagas, gosta de ir a cachoeiras e aproveitar o tempo com amigos e família.



Entende que estar no BBB é lidar com o imprevisível e deseja conquistar o prêmio para mudar a realidade da família. Afirma que não gosta de renunciar a suas opiniões; é uma pessoa de posicionamento forte, pé no chão e que sabe aonde quer chegar. Para Marciele, “não vale mentir nem trapacear”. Ela entrega que quando se sente subestimada, resgata forças para superar seus limites. Observadora que é, afirma saber usar sua energia com estratégia.

Brigido

Legenda: Brigido é de Manaus. Foto: Divulgação/TV Globo.

Brigido, 34 anos, é nascido e criado em Manaus, Amazonas. Formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, ele o posto de diretor de uma escola particular fundada por sua família na capital do estado. Conta ter reerguido a instituição após dificuldades financeiras e hoje usa o ambiente escolar para inovar e empreender, dando mentorias para profissionais do setor.

Considera-se um líder nato, diz ser teimoso e que gosta de vencer na base de argumentos. Acredita ter inteligência emocional: sabe a hora de discutir, mas também o momento de interagir de forma leve. Apesar disso, não tem medo de arriscar: “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, revela.



Ele ressalta que ambientes desafiadores ajudaram a moldar quem é hoje. Fala que reconhece os prós e contras da exposição no reality, mas não sente receio. “Vou fazer a minha equipe e tirar o melhor de cada um para chegar mais longe”, declara. Afirma, ainda, que não pretende manipular ninguém, mas convencer os colegas de suas opiniõe