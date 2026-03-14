'O Agente Secreto' lidera menções nas redes entre indicados ao Oscar 2026, diz pesquisa

"O Agente Secreto" aparece como o filme indicado ao Oscar mais citado nas redes sociais, de acordo com um levantamento divulgado pela Quaest neste sábado (14). O estudo analisou mais de 4 milhões de menções em português e inglês feitas em diferentes plataformas digitais.

A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho, que concorre a quatro categorias da premiação, respondeu por 23% de todas as citações registradas entre 1º de outubro de 2025 e sexta-feira (13). Na sequência do ranking está "Pecadores", de Ryan Coogler, com 21% das menções no período.

Entre os demais títulos mais comentados aparecem "F1", com 10% das menções; "Uma Batalha Após a Outra", com 9%; "Frankenstein", com 8%; "Marty Supreme", com 7%; "Hamnet" e "Valor Sentimental ", ambos com 5%.

Veja também Zoeira 'O Agente Secreto' é baseado em história real? Conheça livro do indicado ao Oscar Zoeira Cineasta iraniano que disputa Oscar diz que premiação é 'insignificante' diante da guerra no Irã

Predomínio de comentários positivos

Além de liderar em volume de citações, o longa brasileiro também se destaca pelo teor das reações. Segundo o levantamento, 61% das publicações sobre "O Agente Secreto" têm avaliação positiva, a maior taxa entre os indicados ao Oscar.

Na segunda posição aparece "Sonhos de Trem", com 35% de menções positivas. O filme ganhou destaque entre o público brasileiro após a repercussão da atuação de Adolpho Veloso na disputa pela categoria de fotografia.

Por outro lado, algumas produções registraram maior volume de comentários negativos nas redes. "Pecadores" (11%), "Marty Supreme" (10%) e "Se Eu Tivesse, Eu Te Chutaria" (10%) lideram esse ranking.

De acordo com a Quaest, o desempenho de "O Agente Secreto" nas redes não se explica apenas por momentos específicos da temporada de premiações. A análise aponta que o filme manteve presença constante nas discussões online ao longo de toda a corrida pelo Oscar.

Ainda assim, o longa brasileiro também registrou o maior pico de menções identificado pelo estudo. O volume de citações chegou perto de 400 mil publicações durante a cerimônia do Globo de Ouro, quando o filme conquistou dois prêmios: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura.